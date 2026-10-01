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Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный

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Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 1
Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 2
Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 3
Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 4
Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 5
Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 6
Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 7
Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 8
Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий, нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
оранжевый, черный
  • Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 1
  • Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 2
  • Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 3
  • Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 4
  • Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 5
  • Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 6
  • Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 7
  • Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 8
  • Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743867
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Материал
алюминий, нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
оранжевый, черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х2
Вес, г.
260

Описание товара Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный

Комбинированный металлический угольник Sparta 323675 длиной 300 мм используется для разметки поверхностей и проверки точности углов 45° и 90°. Пригодится для выполнения столярных работ, а также для плоскостного контроля во время строительства.

Преимущества

  • Надежность — инструмент изготовлен из нержавеющей стали.
  • Четкая разметка — измерительная шкала нанесена при помощи насечек на металле и покрыта контрастной краской.
  • Удобная эксплуатация — двухсторонняя разметка упрощает работу.
  • Проверка различных углов — инструмент имеет комбинированную конструкцию.
  • Дополнительные возможности — пузырьковый уровень позволяет заметить отклонение от плоскости.

Отзывы о товаре Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sparta
Материал
алюминий, нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
оранжевый, черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Комбинированный металлический угольник Sparta 323675 длиной 300 мм используется для разметки поверхностей и проверки точности углов 45° и 90°. Пригодится для выполнения столярных работ, а также для плоскостного контроля во время строительства.

Преимущества

  • Надежность — инструмент изготовлен из нержавеющей стали.
  • Четкая разметка — измерительная шкала нанесена при помощи насечек на металле и покрыта контрастной краской.
  • Удобная эксплуатация — двухсторонняя разметка упрощает работу.
  • Проверка различных углов — инструмент имеет комбинированную конструкцию.
  • Дополнительные возможности — пузырьковый уровень позволяет заметить отклонение от плоскости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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