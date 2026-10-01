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Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка

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Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 1
Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 2
Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 3
Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 4
Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 5
Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 6
Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 7
Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 8
Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий
Длина, мм
300
Цвет
черный
  • Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 1
  • Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 2
  • Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 3
  • Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 4
  • Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 5
  • Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 6
  • Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 7
  • Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 8
  • Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 7 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743673
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
алюминий
Длина, мм
300
Цвет
черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка

Алюминиевый угольник Denzel 32392 размером 200 х 300 мм, с лазерной гравировкой, предназначен для проверки точности углов во время обработки и сборки изделий, а также для разметки поверхностей. Пригодится в мастерской, будет полезен и в быту.

Преимущества

  • Высокая прочность — угольник изготовлен из листового алюминия.
  • Износостойкость — измерительная шкала, нанесенная методом лазерной гравировки, не теряет четкости со временем.
  • Комфортное использование — разметка нанесена с двух сторон инструмента.
  • Удобное хранение — в корпусе имеется отверстие для подвешивания угольника.

Отзывы о товаре Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
алюминий
Длина, мм
300
Цвет
черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый угольник Denzel 32392 размером 200 х 300 мм, с лазерной гравировкой, предназначен для проверки точности углов во время обработки и сборки изделий, а также для разметки поверхностей. Пригодится в мастерской, будет полезен и в быту.

Преимущества

  • Высокая прочность — угольник изготовлен из листового алюминия.
  • Износостойкость — измерительная шкала, нанесенная методом лазерной гравировки, не теряет четкости со временем.
  • Комфортное использование — разметка нанесена с двух сторон инструмента.
  • Удобное хранение — в корпусе имеется отверстие для подвешивания угольника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная гравировка - стоимость товара 390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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