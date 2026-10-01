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Угольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой

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Угольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой - фото 1
Угольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой - фото 2
Угольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
350
Толщина, мм
3
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
  • Угольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой - фото 1
  • Угольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой - фото 2
  • Угольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743679
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Длина, мм
350
Толщина, мм
3
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х1
Вес, г.
210

Описание товара Угольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой

Алюминиевый литой угольник Matrix 32473 длиной 350 мм используется для проверки и разметки прямых углов во время столярных и отделочных работ. Простой, но незаменимый инструмент повышает точность работы и позволяет получить качественный результат.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — анодированная поверхность устойчива к коррозии и механическим нагрузкам.
  • Удобная эксплуатация — разметка нанесена на полотно с обеих сторон.
  • Эргономичность — благодаря желобу на профиле угольник удобно держать в руке.
  • Информативная маркировка — на корпус нанесены пиктограммы с обозначением основных характеристик.
  • Возможность подвесного хранения — в корпусе имеется специальное отверстие.

Отзывы о товаре Угольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Длина, мм
350
Толщина, мм
3
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый литой угольник Matrix 32473 длиной 350 мм используется для проверки и разметки прямых углов во время столярных и отделочных работ. Простой, но незаменимый инструмент повышает точность работы и позволяет получить качественный результат.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — анодированная поверхность устойчива к коррозии и механическим нагрузкам.
  • Удобная эксплуатация — разметка нанесена на полотно с обеих сторон.
  • Эргономичность — благодаря желобу на профиле угольник удобно держать в руке.
  • Информативная маркировка — на корпус нанесены пиктограммы с обозначением основных характеристик.
  • Возможность подвесного хранения — в корпусе имеется специальное отверстие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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