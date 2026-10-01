Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический
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Характеристики
Материал
нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
В наличии
Код товара: 743866
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
320 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х1
Вес, г.
220
Описание товара Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический
Металлический угольник Сибртех 32361 длиной 300 мм предназначен для проверки углов 45° и 90° во время сборки и обработки изделий. Используется также для разметки поверхностей во время строительных и столярных работ.
Преимущества
- Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из нержавеющей стали.
- Износостойкость — шкала, нанесенная методом травления, устойчива к истиранию.
- Комфортное использование — измерительная шкала с крупным обозначением 5-сантиметровых интервалов нанесена на обе стороны полотна.
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал
нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Металлический угольник Сибртех 32361 длиной 300 мм предназначен для проверки углов 45° и 90° во время сборки и обработки изделий. Используется также для разметки поверхностей во время строительных и столярных работ.
Преимущества
- Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из нержавеющей стали.
- Износостойкость — шкала, нанесенная методом травления, устойчива к истиранию.
- Комфортное использование — измерительная шкала с крупным обозначением 5-сантиметровых интервалов нанесена на обе стороны полотна.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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