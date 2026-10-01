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Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический

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Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический - фото 1
Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический - фото 2
Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический - фото 3
Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический - фото 4
Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический - фото 5
Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
  • Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический - фото 1
  • Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический - фото 2
  • Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический - фото 3
  • Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический - фото 4
  • Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический - фото 5
  • Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743866
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х1
Вес, г.
220

Описание товара Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический

Металлический угольник Сибртех 32361 длиной 300 мм предназначен для проверки углов 45° и 90° во время сборки и обработки изделий. Используется также для разметки поверхностей во время строительных и столярных работ.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из нержавеющей стали.
  • Износостойкость — шкала, нанесенная методом травления, устойчива к истиранию.
  • Комфортное использование — измерительная шкала с крупным обозначением 5-сантиметровых интервалов нанесена на обе стороны полотна.

Отзывы о товаре Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Металлический угольник Сибртех 32361 длиной 300 мм предназначен для проверки углов 45° и 90° во время сборки и обработки изделий. Используется также для разметки поверхностей во время строительных и столярных работ.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из нержавеющей стали.
  • Износостойкость — шкала, нанесенная методом травления, устойчива к истиранию.
  • Комфортное использование — измерительная шкала с крупным обозначением 5-сантиметровых интервалов нанесена на обе стороны полотна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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