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Универсальная сцепка ЗУБР СЦ-3 707104-3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Универсальная сцепка ЗУБР СЦ-3 707104-3

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742660
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Универсальная сцепка ЗУБР СЦ-3 707104-3
1 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
43х43х43
Вес, кг.
1.4

Описание товара Универсальная сцепка ЗУБР СЦ-3 707104-3

Универсальная сцепка ЗУБР СЦ-3 707104-3

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Универсальная сцепка ЗУБР СЦ-3 707104-3
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальная сцепка ЗУБР СЦ-3 707104-3 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1190 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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