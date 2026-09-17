Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для лобзиков, для пил
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
3000
Длина, мм
3000
Ширина, мм
184.7
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 760 руб.
В наличии
Код товара: 742489
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Доставка в Санкт-Петербурге
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7 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для лобзиков, для пил
Материал
алюминий (анодированный)
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
3000
Длина, мм
3000
Ширина, мм
184.7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3.01х0.2х0.02
Вес, кг.
4.6
Описание товара Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм
Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 3000 мм 32332-3 подходит для большинства видов погружных пил и лобзиков. Незаменимый инструмент для выполнения ровных, быстрых резов по прямой. Шина выполнена из анодированного алюминия, что обеспечивает сохранение чистоты обрабатываемых материалов и длительный срок службы.
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для лобзиков, для пил
Материал
алюминий (анодированный)
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
3000
Длина, мм
3000
Ширина, мм
184.7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 3000 мм 32332-3 подходит для большинства видов погружных пил и лобзиков. Незаменимый инструмент для выполнения ровных, быстрых резов по прямой. Шина выполнена из анодированного алюминия, что обеспечивает сохранение чистоты обрабатываемых материалов и длительный срок службы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - по цене 7760 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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