Бур по бетону Matrix 71364, 40 х 1500 мм, SDS MAX c крестовой пластиной
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Характеристики
Описание товара Бур по бетону Matrix 71364, 40 х 1500 мм, SDS MAX c крестовой пластиной
Бур по бетону Matrix 71364 длиной 1500 мм, с хвостовиком SDS MAX и крестовой пластиной, — оснастка для перфораторов высокой мощности, предназначенная для получения отверстий диаметром 40 мм в стенах, полах, перекрытиях. Крестовая пластина в сочетании с усиленной системой крепления SDS MAX позволяет успешно работать с камнем, кирпичом и бетоном, в том числе армированным. Бур используется во время проведения строительных работ, незаменим для прокладки коммуникаций: газо- и водопроводов, электросетей и т.д.
Преимущества
- Эффективность — режущая пластина из твердого сплава YG8C твердостью более 80 HRA отличается высокими эксплуатационными свойствами.
- Прочность — бур из высокоуглеродистой стали 40Cr выдерживает значительные динамические нагрузки.
- Высокая производительность — четырехспиральная рабочая часть с U-образной канавкой обеспечивает эффективный отвод шлама и защиту от перегрева.
- Долговечность — бур покрыт техническим маслом для защиты от коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бур по бетону Matrix 71364 длиной 1500 мм, с хвостовиком SDS MAX и крестовой пластиной, — оснастка для перфораторов высокой мощности, предназначенная для получения отверстий диаметром 40 мм в стенах, полах, перекрытиях. Крестовая пластина в сочетании с усиленной системой крепления SDS MAX позволяет успешно работать с камнем, кирпичом и бетоном, в том числе армированным. Бур используется во время проведения строительных работ, незаменим для прокладки коммуникаций: газо- и водопроводов, электросетей и т.д.
Преимущества
- Эффективность — режущая пластина из твердого сплава YG8C твердостью более 80 HRA отличается высокими эксплуатационными свойствами.
- Прочность — бур из высокоуглеродистой стали 40Cr выдерживает значительные динамические нагрузки.
- Высокая производительность — четырехспиральная рабочая часть с U-образной канавкой обеспечивает эффективный отвод шлама и защиту от перегрева.
- Долговечность — бур покрыт техническим маслом для защиты от коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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