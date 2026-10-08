Top.Mail.Ru
Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм - фото 1
Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм - фото 2
Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм - фото 3
Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
  • Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм - фото 1
  • Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм - фото 2
  • Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм - фото 3
  • Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742464
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Слесарные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
350
Длина, мм
170
Высота, мм
190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х24
Вес, кг.
11.87

Описание товара Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм

Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Слесарные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
350
Длина, мм
170
Высота, мм
190
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-150, 150 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...