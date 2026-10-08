Top.Mail.Ru
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 1
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 2
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 3
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 4
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 5
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 6
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 7
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 8
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 9
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 10
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 11
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 12
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 13
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 14
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 15
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 16
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 17
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 18
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
35 x 35
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 1
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 2
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 3
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 4
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 5
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 6
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 7
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 8
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 9
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 10
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 11
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 12
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 13
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 14
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 15
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 16
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 17
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 18
  • Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов)
5 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
35 x 35
Глубина зажима, мм
52
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
1500
Ширина губок, мм
80
Ширина, мм
150
Длина, мм
255
Высота, мм
121
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х16х14
Вес, кг.
4.64

Описание товара Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов)

Слесарные тиски 18662, ширина губок 80 мм, с креплением для стола и винтовым зажимом, используются для надежной фиксации заготовок. С их помощью удобно выполнять непрофессиональные столярные и слесарные работы. Тиски с рабочим ходом 100 мм рассчитаны на удержание небольших заготовок.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус изготовлен из чугуна ВЧ50, а губки — из стали 50Х.
  • Стойкость к коррозии — на инструмент нанесено порошковое покрытие.
  • Надежная фиксация изделий — тиски оснащены рельефными губками.
  • Быстрый монтаж — слесарный инструмент крепятся к любым столешницам толщиной до 5 см.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
35 x 35
Глубина зажима, мм
52
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
1500
Ширина губок, мм
80
Развернуть
Ширина, мм
150
Длина, мм
255
Высота, мм
121
Страна производитель
Россия
Описание

Слесарные тиски 18662, ширина губок 80 мм, с креплением для стола и винтовым зажимом, используются для надежной фиксации заготовок. С их помощью удобно выполнять непрофессиональные столярные и слесарные работы. Тиски с рабочим ходом 100 мм рассчитаны на удержание небольших заготовок.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус изготовлен из чугуна ВЧ50, а губки — из стали 50Х.
  • Стойкость к коррозии — на инструмент нанесено порошковое покрытие.
  • Надежная фиксация изделий — тиски оснащены рельефными губками.
  • Быстрый монтаж — слесарный инструмент крепятся к любым столешницам толщиной до 5 см.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные Мир Инструмента 18662, 80 мм, поворотные (Глазов) – стоимость товара 5380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...