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Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-200, 200 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-200, 200 мм

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Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-200, 200 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 670 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742465
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-200, 200 мм
7 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Слесарные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
200
Ширина, мм
230
Длина, мм
440
Высота, мм
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х24х23
Вес, кг.
18.81

Описание товара Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-200, 200 мм

Слесарные тиски с поворотным основанием STAYER STANDARD 3254-200 - это удобное приспособление для зажима заготовок. Основание модели поворачивается в горизонтальной плоскости, что позволяет обрабатывать детали со всех сторон, не вынимая из тисков. Фиксация основания осуществляется при помощи прочных зажимных винтов. Чугунный корпус отличается высокой износоустойчивостью и не подвержен механическому воздействию, что значительно увеличивает срок службы приспособления.



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Отзывы о товаре Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-200, 200 мм




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Характеристики
Бренд
Stayer
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Слесарные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
200
Ширина, мм
230
Длина, мм
440
Высота, мм
230
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Слесарные тиски с поворотным основанием STAYER STANDARD 3254-200 - это удобное приспособление для зажима заготовок. Основание модели поворачивается в горизонтальной плоскости, что позволяет обрабатывать детали со всех сторон, не вынимая из тисков. Фиксация основания осуществляется при помощи прочных зажимных винтов. Чугунный корпус отличается высокой износоустойчивостью и не подвержен механическому воздействию, что значительно увеличивает срок службы приспособления.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-200, 200 мм - данный товар вы можете купить по цене 7670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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