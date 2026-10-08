Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-200, 200 мм
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 670 руб.
В наличии
Код товара: 742465
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Stayer
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Слесарные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
200
Ширина, мм
230
Длина, мм
440
Высота, мм
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х24х23
Вес, кг.
18.81
Описание товара Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-200, 200 мм
Слесарные тиски с поворотным основанием STAYER STANDARD 3254-200 - это удобное приспособление для зажима заготовок. Основание модели поворачивается в горизонтальной плоскости, что позволяет обрабатывать детали со всех сторон, не вынимая из тисков. Фиксация основания осуществляется при помощи прочных зажимных винтов. Чугунный корпус отличается высокой износоустойчивостью и не подвержен механическому воздействию, что значительно увеличивает срок службы приспособления.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Stayer
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Слесарные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
200
Ширина, мм
230
Длина, мм
440
Высота, мм
230
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Страна производитель
Китай
Слесарные тиски с поворотным основанием STAYER STANDARD 3254-200 - это удобное приспособление для зажима заготовок. Основание модели поворачивается в горизонтальной плоскости, что позволяет обрабатывать детали со всех сторон, не вынимая из тисков. Фиксация основания осуществляется при помощи прочных зажимных винтов. Чугунный корпус отличается высокой износоустойчивостью и не подвержен механическому воздействию, что значительно увеличивает срок службы приспособления.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Слесарные тиски Stayer STANDARD 3254-200, 200 мм - данный товар вы можете купить по цене 7670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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