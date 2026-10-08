Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм
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Характеристики
Описание товара Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм
Тиски слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях на 360° ЗУБР 32712-150, применяются для закрепления деталей при выполнении различного вида слесарных работ. Корпус и подвижная планка изготовлены из высококачественного чугуна. Цилиндрическая форма и закрытый корпус тисков обеспечивают плавный ход подвижной планки и отсутствие люфта. Сменные губки изготовлены из высококачественной инструментальной стали и закалены. На рабочую поверхность губок нанесены рифления для надежного и безопасного крепления деталей. Для закрепления труб и деталей круглой формы на корпусе тисков предусмотрены дополнительные губки. Поворотное основание позволяет перемещать корпус тисков в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 360 градусов. Увеличенная наковальня на корпусе тисков для выполнения слесарных работ. Установка тисков на столе осуществляется при помощи винтов и гаек, для чего в основании предусмотрены отверстия.
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