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Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм

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Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм - фото 1
Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм - фото 2
Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм - фото 3
Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм - фото 4
Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
  • Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм - фото 1
  • Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм - фото 2
  • Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм - фото 3
  • Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм - фото 4
  • Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб. 
Начислим 139 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742303
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм
8 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
200
Ширина губок, мм
175
Ширина, мм
200
Длина, мм
400
Высота, мм
183
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х22
Вес, кг.
10.3

Описание товара Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм

Профессиональный быстрозажимной инструмент из высокопрочного чугуна для надёжной фиксации деталей и заготовок -Ширина губок: 175 мм -Расход губок: 200 мм -Материал основания: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: нет



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Отзывы о товаре Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
200
Ширина губок, мм
175
Ширина, мм
200
Длина, мм
400
Высота, мм
183
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный быстрозажимной инструмент из высокопрочного чугуна для надёжной фиксации деталей и заготовок -Ширина губок: 175 мм -Расход губок: 200 мм -Материал основания: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: нет


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Столярные быстрозажимные тиски Kraftool 32719-175, 175 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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