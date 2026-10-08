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Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм

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Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм - фото 1
Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм - фото 2
Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм - фото 3
Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм - фото 4
Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм - фото 5
Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
  • Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм - фото 1
  • Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм - фото 2
  • Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм - фото 3
  • Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм - фото 4
  • Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм - фото 5
  • Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 730 руб. 
Начислим 236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742324
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм
14 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
150
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
201
Длина, мм
439
Высота, мм
202
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х23х23
Вес, кг.
15.4

Описание товара Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм

Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, предназначены для надежного зажима различных предметов или их отдельных составных элементов. Изготовлены из высококачественного чугуна с шаровидным графитом. Сменные губки из высококачественной инструментальной стали закалены до твердости 45–56 HRC и отшлифованы. Механизм быстрого зажима для максимального удобства в использовании. Большой расход губок и рифленая рабочая поверхность для надежного и безопасного крепления деталей. Наковальня на корпусе тисков для выполнения мелких слесарных работ. Поворотное основание позволяет перемещать корпус тисков в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 120°.



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Отзывы о товаре Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
150
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
201
Длина, мм
439
Развернуть
Высота, мм
202
Страна производитель
Китай
Описание
Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, предназначены для надежного зажима различных предметов или их отдельных составных элементов. Изготовлены из высококачественного чугуна с шаровидным графитом. Сменные губки из высококачественной инструментальной стали закалены до твердости 45–56 HRC и отшлифованы. Механизм быстрого зажима для максимального удобства в использовании. Большой расход губок и рифленая рабочая поверхность для надежного и безопасного крепления деталей. Наковальня на корпусе тисков для выполнения мелких слесарных работ. Поворотное основание позволяет перемещать корпус тисков в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 120°.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм - по цене 14730 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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