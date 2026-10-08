Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 330 руб.
В наличии
Код товара: 742492
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
88
Ширина губок, мм
100
Ширина, мм
165
Длина, мм
365
Высота, мм
69
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х16
Вес, кг.
6.3
Описание товара Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние
Профессиональный станочный инструмент для надёжного закрепления деталей при их механической обработке на фрезерных, сверлильных, шлифовальных и других станках -Ширина губок: 100 мм -Диаметр винта: 14 мм -Материал основания: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: нет
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Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
88
Ширина губок, мм
100
Ширина, мм
165
Длина, мм
365
Высота, мм
69
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Страна производитель
Китай
Профессиональный станочный инструмент для надёжного закрепления деталей при их механической обработке на фрезерных, сверлильных, шлифовальных и других станках -Ширина губок: 100 мм -Диаметр винта: 14 мм -Материал основания: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: нет
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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