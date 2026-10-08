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Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм

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Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм - фото 1
Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм - фото 2
Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм - фото 3
Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм - фото 4
Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм - фото 5
Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
  • Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм - фото 1
  • Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм - фото 2
  • Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм - фото 3
  • Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм - фото 4
  • Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм - фото 5
  • Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 870 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742316
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм
11 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
200
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
200
Ширина, мм
172
Длина, мм
434
Высота, мм
182
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
46х23х22
Вес, кг.
16.08

Описание товара Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм

Слесарные тиски ЗУБР 200мм 3258-200_z02 - для зажима различных предметов или их отдельных составных элементов. Тиски слесарные ЗУБР МАСТЕР изготовлены высококачественного чугуна, соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Преимущества: Усиленный корпус Рельефная поверхность губок для надежного и безопасного крепления деталей Надежная конструкция Закаленыe стальные губки Наковальня для мелких слесарных работ Изготовлены из высококачественного чугуна



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Отзывы о товаре Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
200
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
200
Ширина, мм
172
Длина, мм
434
Развернуть
Высота, мм
182
Страна производитель
Россия
Описание
Слесарные тиски ЗУБР 200мм 3258-200_z02 - для зажима различных предметов или их отдельных составных элементов. Тиски слесарные ЗУБР МАСТЕР изготовлены высококачественного чугуна, соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Преимущества: Усиленный корпус Рельефная поверхность губок для надежного и безопасного крепления деталей Надежная конструкция Закаленыe стальные губки Наковальня для мелких слесарных работ Изготовлены из высококачественного чугуна


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм - данный товар вы можете купить по цене 11870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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