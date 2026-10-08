Слесарные тиски Kraftool GRAND 32702-250, 250 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
68х82 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 830 руб.
В наличии
Код товара: 742337
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
22 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Слесарные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
68х82 мм
Глубина зажима, мм
105
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
5000
Ширина губок, мм
250
Ширина, мм
250
Длина, мм
588
Высота, мм
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х24х24
Вес, кг.
40
Описание товара Слесарные тиски Kraftool GRAND 32702-250, 250 мм
Тиски KRAFTOOL 32702-250 GRAND слесарные, 250 мм. изготовлены высококачественного чугуна с шаровидным графитом и соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Встроенная наковальня и поворотное на 360? основание расширяют функционал использования инструмента. Прецизионная обработка всех рабочих граней подвижной части гарантирует высокую точность в работе. Размер встроенной наковальни, мм: 68х82.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Слесарные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
68х82 мм
Глубина зажима, мм
105
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
5000
Ширина губок, мм
250
Развернуть
Ширина, мм
250
Длина, мм
588
Высота, мм
240
Страна производитель
Китай
Тиски KRAFTOOL 32702-250 GRAND слесарные, 250 мм. изготовлены высококачественного чугуна с шаровидным графитом и соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Встроенная наковальня и поворотное на 360? основание расширяют функционал использования инструмента. Прецизионная обработка всех рабочих граней подвижной части гарантирует высокую точность в работе. Размер встроенной наковальни, мм: 68х82.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Слесарные тиски Kraftool GRAND 32702-250, 250 мм - стоимость товара 22830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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