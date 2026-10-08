Top.Mail.Ru
Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel - фото 1
Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel - фото 2
Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel - фото 3
Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel - фото 4
Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel - фото 5
Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
сталь
Материал губок
сталь
  • Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel - фото 1
  • Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel - фото 2
  • Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel - фото 3
  • Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel - фото 4
  • Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel - фото 5
  • Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 230 руб. 
Начислим 420 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742497
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel
26 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
сталь
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
106
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
3000
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
190
Длина, мм
480
Высота, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х33х21
Вес, кг.
26.22

Описание товара Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel

Профессиональный многофункциональный инструмент из высокопрочного чугуна с поворотом в двух плоскостях на 360 градусов. -Ширина губок: 150 мм -Расход губок: 150 мм -Материал основания: Высокопрочный чугун с шаровидным графитом -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: 360 Градусы



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
сталь
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
106
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
3000
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
190
Развернуть
Длина, мм
480
Высота, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный многофункциональный инструмент из высокопрочного чугуна с поворотом в двух плоскостях на 360 градусов. -Ширина губок: 150 мм -Расход губок: 150 мм -Материал основания: Высокопрочный чугун с шаровидным графитом -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: 360 Градусы


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel - по цене 26230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...