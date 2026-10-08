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Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней

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Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 1
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 2
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 3
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 4
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 5
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 6
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 7
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 8
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 9
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 10
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 11
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 12
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 13
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 14
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 15
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 16
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 17
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 18
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал губок
сталь
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 1
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 2
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 3
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 4
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 5
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 6
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 7
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 8
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 9
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 10
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 11
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 12
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 13
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 14
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 15
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 16
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 17
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 18
  • Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 560 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744034
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней
5 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
69
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
2500
Ширина губок, мм
125
Ширина, мм
125
Длина, мм
367
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х18
Вес, кг.
12.4

Описание товара Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней

Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней



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Отзывы о товаре Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
69
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
2500
Ширина губок, мм
125
Ширина, мм
125
Длина, мм
367
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные DENZEL 18684, BVH-125, 125 мм, поворотные, стальная направляющая, с наковальней - стоимость товара 5560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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