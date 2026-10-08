Прецизионные тиски на струбцине Kraftool Mini 32713-75, 65 мм
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб.
В наличии
Код товара: 742299
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
90
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
65
Ширина, мм
110
Длина, мм
195
Высота, мм
235
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х26х24
Вес, кг.
4.45
Описание товара Прецизионные тиски на струбцине Kraftool Mini 32713-75, 65 мм
Профессиональный компактный инструмент для надежного фиксирования деталей и заготовок -Ширина губок: 65 мм -Расход губок: 90 мм -Материал основания: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь 45 -Поворотное основание: 360 градусов
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Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
90
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
65
Ширина, мм
110
Длина, мм
195
Развернуть
Высота, мм
235
Страна производитель
Китай
Профессиональный компактный инструмент для надежного фиксирования деталей и заготовок -Ширина губок: 65 мм -Расход губок: 90 мм -Материал основания: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь 45 -Поворотное основание: 360 градусов
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Прецизионные тиски на струбцине Kraftool Mini 32713-75, 65 мм - этот товар вы можете купить по цене 5140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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