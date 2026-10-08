Тиски слесарные Мир Инструмента 18660, 63 мм, крепление для стола, винтовой зажим (Глазов)
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
35 x 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб.
В наличии
Код товара: 744025
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
35 x 35
Глубина зажима, мм
45
Сила сжатия, кг
1000
Ширина губок, мм
63
Ширина, мм
63
Длина, мм
228
Высота, мм
135
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х21х8
Вес, кг.
3.71
Описание товара Тиски слесарные Мир Инструмента 18660, 63 мм, крепление для стола, винтовой зажим (Глазов)
Слесарные тиски 18660, ширина губок 63 мм, с креплением для стола и винтовым зажимом, используются для надежной фиксации заготовок. С их помощью удобно выполнять непрофессиональные столярные и слесарные работы. Тиски с рабочим ходом 80 мм рассчитаны на удержание небольших заготовок.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус изготовлен из чугуна ВЧ50, а губки — из стали 50Х.
- Стойкость к коррозии — на инструмент нанесено порошковое покрытие.
- Надежная фиксация изделий — тиски оснащены рельефными губками.
- Быстрый монтаж — слесарный инструмент крепятся к любым столешницам толщиной до 5 см.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Мир Инструмента
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
35 x 35
Глубина зажима, мм
45
Сила сжатия, кг
1000
Ширина губок, мм
63
Ширина, мм
63
Длина, мм
228
Развернуть
Высота, мм
135
Страна производитель
Россия
Слесарные тиски 18660, ширина губок 63 мм, с креплением для стола и винтовым зажимом, используются для надежной фиксации заготовок. С их помощью удобно выполнять непрофессиональные столярные и слесарные работы. Тиски с рабочим ходом 80 мм рассчитаны на удержание небольших заготовок.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус изготовлен из чугуна ВЧ50, а губки — из стали 50Х.
- Стойкость к коррозии — на инструмент нанесено порошковое покрытие.
- Надежная фиксация изделий — тиски оснащены рельефными губками.
- Быстрый монтаж — слесарный инструмент крепятся к любым столешницам толщиной до 5 см.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные Мир Инструмента 18660, 63 мм, крепление для стола, винтовой зажим (Глазов) - стоимость товара 5870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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