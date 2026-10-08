Тиски слесарные Sparta 186295, 200 мм, поворотные, с наковальней
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
В наличии
Код товара: 744024
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Sparta
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
68
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
2500
Ширина губок, мм
200
Ширина, мм
168
Длина, мм
415
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х23х22
Вес, кг.
17.7
Описание товара Тиски слесарные Sparta 186295, 200 мм, поворотные, с наковальней
Поворотные слесарные тиски Sparta 186295 с наковальней, ширина губок 200 мм, — это небольшой инструмент для захвата деталей до 150 мм. Будут полезны в частной мастерской или гараже для удобства обработки крупногабаритных заготовок.
Преимущества
- Корпус тисков выполнен из чугуна, а губки — из стали, благодаря чему достигается высокая прочность инструмента.
- На нерабочих поверхностях имеется порошковое покрытие для защиты от коррозии.
- Поворотные тиски позволяют менять положение заготовки для удобства ее обработки.
- Для осуществления ударных работ в конструкции тисков предусмотрена наковальня.
- Рельефные прижимные губки обеспечивают надежный захват изделий.
- Тиски можно использовать в качестве стационарного инструмента, т.к. они крепятся к верстаку на болты.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Sparta
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Тиски - 1 шт
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
68
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
2500
Ширина губок, мм
200
Ширина, мм
168
Развернуть
Длина, мм
415
Страна производитель
Китай
Поворотные слесарные тиски Sparta 186295 с наковальней, ширина губок 200 мм, — это небольшой инструмент для захвата деталей до 150 мм. Будут полезны в частной мастерской или гараже для удобства обработки крупногабаритных заготовок.
Преимущества
- Корпус тисков выполнен из чугуна, а губки — из стали, благодаря чему достигается высокая прочность инструмента.
- На нерабочих поверхностях имеется порошковое покрытие для защиты от коррозии.
- Поворотные тиски позволяют менять положение заготовки для удобства ее обработки.
- Для осуществления ударных работ в конструкции тисков предусмотрена наковальня.
- Рельефные прижимные губки обеспечивают надежный захват изделий.
- Тиски можно использовать в качестве стационарного инструмента, т.к. они крепятся к верстаку на болты.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные Sparta 186295, 200 мм, поворотные, с наковальней - стоимость товара 5020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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