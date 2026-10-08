Тиски слесарные Matrix 18602, 150 мм, поворотные, с наковальней
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Характеристики
Описание товара Тиски слесарные Matrix 18602, 150 мм, поворотные, с наковальней
Поворотные слесарные тиски Matrix 18602 с наковальней и губками шириной 150 мм имеют рабочий ход 160 мм и предназначены для захвата и фиксации различных деталей. Поворотный механизм с прижимными винтами позволяет вращать тиски на 360° и фиксировать их в выбранном положении для удобной обработки заготовок с разных сторон. Инструмент используется для шлифовки, сверления и проведения других работ. Будет полезен в мастерской и гараже.
Преимущества
- Прочность — корпус выполнен из чугуна, прижимные губки — из стали 45 твердостью 45-53 HRC.
- Коррозионная стойкость — тиски покрыты защитной порошковой эмалью.
- Надежная фиксация — губки с рельефной поверхностью не скользят по поверхности заготовки.
- Дополнительные возможности — на корпусе имеется наковальня для выполнения небольших ударных работ.
- Защита поверхности заготовок — на губки можно установить накладки из более мягкого материала (не входят в комплект поставки).
- Простой монтаж — в основании имеются отверстия для крепления к верстаку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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Поворотные слесарные тиски Matrix 18602 с наковальней и губками шириной 150 мм имеют рабочий ход 160 мм и предназначены для захвата и фиксации различных деталей. Поворотный механизм с прижимными винтами позволяет вращать тиски на 360° и фиксировать их в выбранном положении для удобной обработки заготовок с разных сторон. Инструмент используется для шлифовки, сверления и проведения других работ. Будет полезен в мастерской и гараже.
Преимущества
- Прочность — корпус выполнен из чугуна, прижимные губки — из стали 45 твердостью 45-53 HRC.
- Коррозионная стойкость — тиски покрыты защитной порошковой эмалью.
- Надежная фиксация — губки с рельефной поверхностью не скользят по поверхности заготовки.
- Дополнительные возможности — на корпусе имеется наковальня для выполнения небольших ударных работ.
- Защита поверхности заготовок — на губки можно установить накладки из более мягкого материала (не входят в комплект поставки).
- Простой монтаж — в основании имеются отверстия для крепления к верстаку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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