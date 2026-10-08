Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
сталь
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
91 ? 48 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 742343
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
4 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
сталь
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
91 ? 48 мм
Глубина зажима, мм
85
Сила сжатия, кг
300
Ширина губок, мм
48
Ширина, мм
125
Длина, мм
870
Высота, мм
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х13х5
Вес, кг.
2.12
Описание товара Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311
Многофункциональный инструмент для столярных и сварочных работ. Возможность жесткой фиксации на верстаке превращает струбцину в быстрозажимные тиски. Работа на сжатие и распор.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
сталь
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
91 ? 48 мм
Глубина зажима, мм
85
Сила сжатия, кг
300
Ширина губок, мм
48
Ширина, мм
125
Развернуть
Длина, мм
870
Высота, мм
45
Страна производитель
Китай
Многофункциональный инструмент для столярных и сварочных работ. Возможность жесткой фиксации на верстаке превращает струбцину в быстрозажимные тиски. Работа на сжатие и распор.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311 - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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