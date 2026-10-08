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Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311

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Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311 - фото 1
Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311 - фото 2
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Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311 - фото 4
Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311 - фото 5
Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
сталь
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
91 ? 48 мм
  • Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311 - фото 1
  • Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311 - фото 2
  • Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311 - фото 3
  • Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311 - фото 4
  • Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311 - фото 5
  • Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742343
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
сталь
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
91 ? 48 мм
Глубина зажима, мм
85
Сила сжатия, кг
300
Ширина губок, мм
48
Ширина, мм
125
Длина, мм
870
Высота, мм
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х13х5
Вес, кг.
2.12

Описание товара Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311

Многофункциональный инструмент для столярных и сварочных работ. Возможность жесткой фиксации на верстаке превращает струбцину в быстрозажимные тиски. Работа на сжатие и распор.



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Отзывы о товаре Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
сталь
Материал губок
сталь
Габариты рабочей площадки, мм
91 ? 48 мм
Глубина зажима, мм
85
Сила сжатия, кг
300
Ширина губок, мм
48
Ширина, мм
125
Развернуть
Длина, мм
870
Высота, мм
45
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный инструмент для столярных и сварочных работ. Возможность жесткой фиксации на верстаке превращает струбцину в быстрозажимные тиски. Работа на сжатие и распор.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски Kraftool Quick VISE-CLAMP 32311 - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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