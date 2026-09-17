PoE инжектор Osnovo OSN-10642
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Характеристики
Выходная мощность
57
Входной ток макс, А
1.3
Выходной ток, А
0
Выходное напряжение, В
57
Габариты (ШxВxГ)
40 x 19 x 19 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741243
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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип инжектора
Пассивный
Выходная мощность
57
Входной ток макс, А
1.3
Выходной ток, А
0
Выходное напряжение, В
57
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af)
Габариты (ШxВxГ)
40 x 19 x 19 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х6
Вес, г.
100
Описание товара PoE инжектор Osnovo OSN-10642
Пассивный комплект (инжектор + сплиттер) для передачи PoE по кабелю Cat 5e. Предназначен для питания оконечных сетевых устройств. Напряжение PoE - до 57V(конт. 4,5 (+), 7,8 (-)). Fast Ethernet. Инжектор: вх. - RJ45(FE, 10/100 Base-T)/роз.2.1*5.5мм(DC), вых. - RJ45(PoE). Сплиттер: вх. - RJ45(PoE), вых. - RJ45(FE, 10/100 Base-T)/штекер 2.1*5.5мм (DC). Цвет черный. Не требует питания. Размеры (ШхВхГ): 40x19x19мм + кабель 20см. Рабочая температура 0 ... +40°C.
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Бренд
Osnovo
Тип инжектора
Пассивный
Выходная мощность
57
Входной ток макс, А
1.3
Выходной ток, А
0
Выходное напряжение, В
57
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af)
Габариты (ШxВxГ)
40 x 19 x 19 мм
Страна производитель
Китай
Пассивный комплект (инжектор + сплиттер) для передачи PoE по кабелю Cat 5e. Предназначен для питания оконечных сетевых устройств. Напряжение PoE - до 57V(конт. 4,5 (+), 7,8 (-)). Fast Ethernet. Инжектор: вх. - RJ45(FE, 10/100 Base-T)/роз.2.1*5.5мм(DC), вых. - RJ45(PoE). Сплиттер: вх. - RJ45(PoE), вых. - RJ45(FE, 10/100 Base-T)/штекер 2.1*5.5мм (DC). Цвет черный. Не требует питания. Размеры (ШхВхГ): 40x19x19мм + кабель 20см. Рабочая температура 0 ... +40°C.
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