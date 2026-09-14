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Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI

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Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI - фото 1
Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI - фото 2
Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI - фото 3
Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI - фото 4
Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI - фото 5
Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1300
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
8x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
16
  • Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI - фото 1
  • Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI - фото 2
  • Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI - фото 3
  • Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI - фото 4
  • Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI - фото 5
  • Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739134
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Характеристики

Бренд
MSI
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1300
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
8x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х16
Вес, кг.
4.25

Описание товара Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI

Блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 в черном корпусе формата ATX обеспечивает все элементы игрового ПК необходимой им энергией. Благодаря мощности в 1300 Вт он стабильно работает даже при высокой нагрузке. Полностью модульное крепление кабелей и компактный размер блока позволяют легко установить его в системный блок. Кабели с контактами из медного сплава и индивидуальной тканевой оплеткой устойчивы к повышенному току и перегибам. Держатели для кабелей помогут аккуратно уложить провода внутри корпуса. Блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 имеет платиновый сертификат 80 PLUS, что предусматривает его высокую производительность и низкое энергопотребление. Входное напряжение варьируется в пределах 100-240 В. На корпусе блока питания помимо основного есть разъемы для процессора, видеокарты, жестких дисков и накопителей. Полупассивная система охлаждения с регулировкой оборотов до полной остановки включается только при высокой нагрузке, что снижает шум во время работы и энергопотребление.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum

Отзывы о товаре Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI




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Характеристики
Бренд
MSI
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1300
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
8x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 в черном корпусе формата ATX обеспечивает все элементы игрового ПК необходимой им энергией. Благодаря мощности в 1300 Вт он стабильно работает даже при высокой нагрузке. Полностью модульное крепление кабелей и компактный размер блока позволяют легко установить его в системный блок. Кабели с контактами из медного сплава и индивидуальной тканевой оплеткой устойчивы к повышенному току и перегибам. Держатели для кабелей помогут аккуратно уложить провода внутри корпуса. Блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 имеет платиновый сертификат 80 PLUS, что предусматривает его высокую производительность и низкое энергопотребление. Входное напряжение варьируется в пределах 100-240 В. На корпусе блока питания помимо основного есть разъемы для процессора, видеокарты, жестких дисков и накопителей. Полупассивная система охлаждения с регулировкой оборотов до полной остановки включается только при высокой нагрузке, что снижает шум во время работы и энергопотребление.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum
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Отзывы


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