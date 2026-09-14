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Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1300
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
8x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
16
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739134
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Описание товара Блок питания ATX 1300W MEG Ai1300P PCIE5 MSI
Блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 в черном корпусе формата ATX обеспечивает все элементы игрового ПК необходимой им энергией. Благодаря мощности в 1300 Вт он стабильно работает даже при высокой нагрузке. Полностью модульное крепление кабелей и компактный размер блока позволяют легко установить его в системный блок. Кабели с контактами из медного сплава и индивидуальной тканевой оплеткой устойчивы к повышенному току и перегибам. Держатели для кабелей помогут аккуратно уложить провода внутри корпуса.
Блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 имеет платиновый сертификат 80 PLUS, что предусматривает его высокую производительность и низкое энергопотребление. Входное напряжение варьируется в пределах 100-240 В. На корпусе блока питания помимо основного есть разъемы для процессора, видеокарты, жестких дисков и накопителей. Полупассивная система охлаждения с регулировкой оборотов до полной остановки включается только при высокой нагрузке, что снижает шум во время работы и энергопотребление.
Блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 в черном корпусе формата ATX обеспечивает все элементы игрового ПК необходимой им энергией. Благодаря мощности в 1300 Вт он стабильно работает даже при высокой нагрузке. Полностью модульное крепление кабелей и компактный размер блока позволяют легко установить его в системный блок. Кабели с контактами из медного сплава и индивидуальной тканевой оплеткой устойчивы к повышенному току и перегибам. Держатели для кабелей помогут аккуратно уложить провода внутри корпуса.
Блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 имеет платиновый сертификат 80 PLUS, что предусматривает его высокую производительность и низкое энергопотребление. Входное напряжение варьируется в пределах 100-240 В. На корпусе блока питания помимо основного есть разъемы для процессора, видеокарты, жестких дисков и накопителей. Полупассивная система охлаждения с регулировкой оборотов до полной остановки включается только при высокой нагрузке, что снижает шум во время работы и энергопотребление.
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