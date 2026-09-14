Коммутатор Netis ST106PDI-2-65
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis ST106PDI-2-65
Неуправляемый коммутатор Netis — это простое и быстрое решение для офиса или дома. Благодаря настольному форм-фактору он легко размещается даже на небольшой рабочей станции, не загромождая пространство. 6 портов RJ45 обеспечивают гигабитную скорость передачи данных вплоть до 1000 Мбит/сек, что особенно удобно для одновременного подключения нескольких устройств без потери производительности. 4 SFP-порта с пропускной способностью 1 Гбит/с расширяют возможности для создания масштабируемой сети. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at позволяет запитывать совместимые устройства напрямую через кабель Ethernet, избавляя от лишних розеток и блоков питания. Размер таблицы MAC-адресов на 2000 записей предотвращает путаницу даже при активной работе большого количества устройств. При весе всего 0,75 кг коммутатор остаётся мобильным и не требует сложного монтажа.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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