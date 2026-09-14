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Адаптер питания KEENETIC PA10 (KPS-1210) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер питания KEENETIC PA10 (KPS-1210)

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Адаптер питания KEENETIC PA10 (KPS-1210) - фото 1
Адаптер питания KEENETIC PA10 (KPS-1210) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Выходная мощность
12
  • Адаптер питания KEENETIC PA10 (KPS-1210) - фото 1
  • Адаптер питания KEENETIC PA10 (KPS-1210) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737702
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Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Блок питания
Выходная мощность
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х5
Вес, г.
90

Описание товара Адаптер питания KEENETIC PA10 (KPS-1210)

Адаптер питания от бытовой сети 100–240 В, обеспечивающий постоянное выходное напряжение 12 В с током до 1 А, совместим с любыми интернет-центрами Keenetic, которые имеют напряжение питания 9 или 12 В и потребляемый ток до 1 А (согласно параметрам на идентификационной наклейке интернет-центра).

Отзывы о товаре Адаптер питания KEENETIC PA10 (KPS-1210)




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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Блок питания
Выходная мощность
12
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер питания от бытовой сети 100–240 В, обеспечивающий постоянное выходное напряжение 12 В с током до 1 А, совместим с любыми интернет-центрами Keenetic, которые имеют напряжение питания 9 или 12 В и потребляемый ток до 1 А (согласно параметрам на идентификационной наклейке интернет-центра).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер питания KEENETIC PA10 (KPS-1210) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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