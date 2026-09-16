Уцененный товар Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 хорошее состояние, 737328
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%3 990 руб. 4 990 руб.
В наличии
Код товара: 737328
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 990 руб. -20%
4 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х7
Вес, г.
332
Описание товара Уцененный товар Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники, накладки 2шт, кабель, документация
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
22
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники, накладки 2шт, кабель, документация
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Уцененный товар Наушники Creative Sound Blaster JAM V2 хорошее состояние - купить по цене 3990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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