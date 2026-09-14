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Zenobia - Halak Halak (876623008095) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Zenobia - Halak Halak (876623008095) виниловая пластинка

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Zenobia - Halak Halak (876623008095) - фото 1
Zenobia - Halak Halak (876623008095) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Zenobia
Альбом (сингл)
Halak Halak
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Zenobia - Halak Halak (876623008095) - фото 1
  • Zenobia - Halak Halak (876623008095) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737261
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Характеристики

Бренд
Crammed Disc
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Crammed Disc
Barcode
[876623008095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Zenobia
Альбом (сингл)
Halak Halak
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
El Intro, Sa7Rawe, Desert Hafla, Edine, Ksr Ksr Ksr, Halak Halak, Funky Egal, Yalla Yalla, Shaglaba, El3Ab El3Ab
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zenobia - Halak Halak (876623008095) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: El Intro, Sa7Rawe, Desert Hafla, Edine, Ksr Ksr Ksr, Halak Halak, Funky Egal, Yalla Yalla, Shaglaba, El3Ab El3Ab

Отзывы о товаре Zenobia - Halak Halak (876623008095) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Crammed Disc
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Crammed Disc
Barcode
[876623008095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Zenobia
Альбом (сингл)
Halak Halak
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
El Intro, Sa7Rawe, Desert Hafla, Edine, Ksr Ksr Ksr, Halak Halak, Funky Egal, Yalla Yalla, Shaglaba, El3Ab El3Ab
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: El Intro, Sa7Rawe, Desert Hafla, Edine, Ksr Ksr Ksr, Halak Halak, Funky Egal, Yalla Yalla, Shaglaba, El3Ab El3Ab
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