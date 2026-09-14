Сказки (Clever) - Папины Сказки (2667433001974) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Сказки (Clever) - Папины Сказки (2667433001974) виниловая пластинка
Добрые и трогательные сказки о папиной любви теперь на виниловой пластинке. Яркое и артистичное исполнение Елены Ульевой, приятная музыка и атмосферный саунд-дизайн — отличный подарок для всей семьи! Пластинка «Папины сказки» — это теплые и уютные аудиосказки, которые помогут малышу лучше понимать свои чувства и эмоции и ценить семейную любовь. Елена Ульева мастерски передает чувства и настроение каждого героя. Спокойная и мелодичная музыка погружает в атмосферу уюта и доброты и настраивает на сказку, а саунд-дизайн делает мир каждой истории живым и многогранным: шум дождя, стук дятла, карканье вороны и многие другие звуки. Пластинка виниловая «Папины сказки» — это 12 добрых историй, которые расскажут ребенку, что папа любит его таким, какой он есть. Эта винил пластинка прекрасно подойдет тем, кто ищет детские пластинки музыкальные, виниловые пластинки со сказками, сказки для детей Елены Ульевой и воспитательные сказки для детей 4 лет
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