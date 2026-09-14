Top.Mail.Ru
Сказки (Clever) - Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки (2048498164550) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сказки (Clever) - Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки (2048498164550) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сказки (Clever) - Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки (2048498164550) - фото 1
Сказки (Clever) - Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки (2048498164550) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки
Жанр
Детская музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сказки (Clever) - Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки (2048498164550) - фото 1
  • Сказки (Clever) - Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки (2048498164550) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737250
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2048498164550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
0+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сказки (Clever) - Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки (2048498164550) виниловая пластинка

Приключения любимого котенка Шмяка теперь на виниловой пластинке! Увлекательный аудиоспектакль с ярким музыкальным оформлением и звуковыми эффектами. «Котенок Шмяк. Музыкальные аудиосказки» — добрые и смешные истории об озорном котенке. Любимые сказки оживают в талантливой озвучке чтецов Татьяны Манетиной и Андрея Одинцова! Музыка на фоне в важных моментах и атмосферный саунд-дизайн — звуки дождя, ветра, парка и многие другие — делают мир веселых сказок объемным и многогранным. Благодаря потрясающему перевоплощению Татьяны Манетиной в своих персонажей, каждый герой — Шмяк, Сырник, Шип, Пряник, Китти и другие — оказывается действительно уникальным персонажем со своим характером. А приятный голос Андрея Одинцова, выступающего в роли рассказчика, создает теплую и уютную атмосферу. Вас ждут девять историй про любимого героя: «Котенок Шмяк и мышки-братишки», «Котенок Шмяк в парке аттракционов», «Котенок Шмяк. Дождик, дождик, перестань!», «Котенок Шмяк — маленький скаут», «Котенок Шмяк. Падай, снежок!», «Котенок Шмяк — рок-звезда», «Котенок Шмяк печет торт», «Котенок Шмяк. Давай играть!» и «Спокойной ночи, Шмяк!». Если вы ищете виниловые пластинки по мотивам сказки для детей, пластинки музыкальные для детей, интересные сказки для малышей в аудиоформате и сказки для детей 3 лет, винил пластинка «Котенок Шмяк. Музыкальные аудиосказки» для вас. Эта пластинка виниловая понравится всем любителям историй о котенке Шмяке и книжек Clever.

Отзывы о товаре Сказки (Clever) - Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки (2048498164550) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2048498164550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
0+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Приключения любимого котенка Шмяка теперь на виниловой пластинке! Увлекательный аудиоспектакль с ярким музыкальным оформлением и звуковыми эффектами. «Котенок Шмяк. Музыкальные аудиосказки» — добрые и смешные истории об озорном котенке. Любимые сказки оживают в талантливой озвучке чтецов Татьяны Манетиной и Андрея Одинцова! Музыка на фоне в важных моментах и атмосферный саунд-дизайн — звуки дождя, ветра, парка и многие другие — делают мир веселых сказок объемным и многогранным. Благодаря потрясающему перевоплощению Татьяны Манетиной в своих персонажей, каждый герой — Шмяк, Сырник, Шип, Пряник, Китти и другие — оказывается действительно уникальным персонажем со своим характером. А приятный голос Андрея Одинцова, выступающего в роли рассказчика, создает теплую и уютную атмосферу. Вас ждут девять историй про любимого героя: «Котенок Шмяк и мышки-братишки», «Котенок Шмяк в парке аттракционов», «Котенок Шмяк. Дождик, дождик, перестань!», «Котенок Шмяк — маленький скаут», «Котенок Шмяк. Падай, снежок!», «Котенок Шмяк — рок-звезда», «Котенок Шмяк печет торт», «Котенок Шмяк. Давай играть!» и «Спокойной ночи, Шмяк!». Если вы ищете виниловые пластинки по мотивам сказки для детей, пластинки музыкальные для детей, интересные сказки для малышей в аудиоформате и сказки для детей 3 лет, винил пластинка «Котенок Шмяк. Музыкальные аудиосказки» для вас. Эта пластинка виниловая понравится всем любителям историй о котенке Шмяке и книжек Clever.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сказки (Clever) - Котёнок Шмяк. Музыкальные Аудиосказки (2048498164550) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...