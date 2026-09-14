Описание товара Various Artists - Akasaka Soul Funk 1969 (5050580842595) виниловая пластинка

В начале 60-х годов начала формироваться новая волна джаза, вдохновлённого госпелом, с такими хитами, как «Moanin'» Арта Блейки и The Jazz Messengers и «Work Song» Кэннонболла Эддерли, которые стали яркими примерами этой эволюции жанра. Для описания этого нового звучания, оказывавшего влияние в США, а также по другую сторону Атлантического и Тихого океанов, были придуманы термины «соул-джаз» и «фанки-джаз». В 1964 году Рэй Чарльз впервые посетил Японию. Затем, в 1968 году, в страну приехали Martha & The Vandellas и Стиви Уондер, за ними последовали Сэм и Дэйв в 1969 году, Айк и Тина Тёрнер в 1970 году и Би Би Кинг в 1971 году. В начале 1970-х годов в Японии также начало выходить телешоу «Soul Train». Переломный момент наступил в 1973 году, когда Сэмми Дэвис-младший снялся в телевизионной рекламе виски Suntory — и влияние американского чернокожего мира развлечений действительно ощущалось, а исполнители соула, джаза и фанка стали известны на весь мир. Компания Nippon Columbia сыграла ключевую роль в этом поворотном моменте. У компании были контракты с Buddah Records и Blue Thumb Records, и она выпускала известные работы таких артистов, как Gladys Knight & The Pips, Curtis Mayfield, The Crusaders и The Pointer Sisters. В то же время лейбл также выпускал несколько японских проектов в жанрах соул, джаз и фанк под руководством музыкального директора Дзиро Инагаки. Инагаки, саксофонист, начавший свою профессиональную карьеру в начале 1950-х годов, оттачивал свое мастерство в американских военных лагерях, где делился своей любовью к музыке с чернокожими военнослужащими. В 1960-х годах он играл в группе барабанщика Хидео Шираки, которая широко считалась представительной группой японского фанк-джаза. Позже Инагаки продолжил экспериментировать с более новаторским звучанием в рамках своего проекта Soul Media, став, в частности, пионером в жанре «джаз-рок». Благодаря тесному сотрудничеству с Инагаки и его различными музыкальными проектами, Nippon Columbia действительно оказалась в центре захватывающего и важного периода в японской музыке. В 1965 году Nippon Columbia открыла студию звукозаписи в токийском районе Акасака. В Акасаке также находилась первая в Японии дискотека, легендарная MUGEN, которая работала с 1968 по 1987 год и где выступали многие артисты, включая Con Funk Shun, The Bar-Kays, Айка и Тину Тернер, Би Би Кинга, Сэма и Дэйва, Three Degrees и Эдвина Старра, а также многие местные японские певцы и музыканты. Этот плавильный котёл творчества в регионе привёл к записи множества синглов и альбомов японских исполнителей, пронизанных звуками соула и фанка. Большинство этих записей были недоступны за пределами Японии и остаются редкими и малоизвестными музыкальными жемчужинами. Представленная вам подборка — это взрывной сборник из 10 важнейших треков, выпущенных легендарным лейблом Nippon Columbia в период с 1969 по 1977 год, запечатлевший первозданную, необработанную музыку.Неповторимая энергия, витающая в воздухе улиц Акасаки в это захватывающее время. Наслаждайтесь!