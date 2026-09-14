Top.Mail.Ru
Youn Sun Nah - Elles (5054197807954) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Youn Sun Nah - Elles (5054197807954) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Youn Sun Nah - Elles (5054197807954) - фото 1
Youn Sun Nah - Elles (5054197807954) - фото 2
Youn Sun Nah - Elles (5054197807954) - фото 3
Youn Sun Nah - Elles (5054197807954) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Youn Sun Nah
Альбом (сингл)
Elles
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Youn Sun Nah - Elles (5054197807954) - фото 1
  • Youn Sun Nah - Elles (5054197807954) - фото 2
  • Youn Sun Nah - Elles (5054197807954) - фото 3
  • Youn Sun Nah - Elles (5054197807954) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737232
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197807954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Youn Sun Nah
Альбом (сингл)
Elles
Жанр
Jazz
Трек-лист
Feeling Good, Cocoon, I’ve Seen That Face Before (Libertango), My Funny Valentine, White Rabbit, Sometimes I Feel Like A Motherless Child, Baltimore Oriole, Coisas Da Terra, La Foule, Killing Me Softly With His Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Youn Sun Nah - Elles (5054197807954) виниловая пластинка

Удостоенная наград певица Юн Сун Нах объявила о своем новом альбоме "Elles", который будет выпущен на Warner Music Arts. Юн Сун Нах давно известна своими стилистическими интерпретациями творчества самых разных исполнителей - от Тома Уэйтса и Джими Хендрикса до Марвина Гэйя и Metallica. На альбоме "Elles" она привнесла свой неповторимый голос и уникальный взгляд на ряд песен, которые сформировали ее собственный трудноописуемый музыкальный подход и были известны таким исполнителям, как Бьорк, Сара Воан, Грейс Джонс, Роберта Флэк, Эдит Пиаф, Грейс Слик, Мария Жуан. Альбом открывается песней "Feeling Good", изначально написанной Лесли Брикуссом и Энтони Ньюли, но полностью вдохновленной новаторским исполнением Нины Симоне в 1965 году. впервые я услышал версию Нины Симоне "Feeling Good", когда учился в средней школе", - говорит Юн Сун Нах. "С того момента, как я решил изучать джаз, я постоянно слушал ее музыку. Нина Симон - это как шаман. Она не просто певица - она сама и есть музыка" альбом "Elles" был записан в начале этого года в Нью-Йорке с известным пианистом Джоном Коухердом (Брайан Блэйд, Кассандра Уилсон, Лизз Райт) и продюсером/музыкантом Томеком Мирновски и включает широкий спектр песен, написанных или интерпретированных известными исполнительницами, от проникновенных спиричуэлсов ("Sometimes I Feel Like A Motherless Child") и психоделических вех ("White Rabbit") до давно назревших версий "My Funny Valentine" и "Killing Me Softly With His Song" (последняя исполняется только с любовно охраняемой музыкальной шкатулкой). При поддержке тонкого, но изобретательного аккомпанемента Коухерда на различных клавишных, Юн Сун Нах переосмысливает старые и новые стандарты в своей обычной увлекательной манере и гарантирует, что гендерные и поколенческие границы будут преодолены с точностью, магией и актуальностью. "Я поняла, что большинство песен, которые я записывала на протяжении многих лет, были исполнены мужчинами", - говорит Юн Сун Нах. "Поэтому в этот раз я хотел отдать дань уважения женщинам-исполнительницам, которыми я давно восхищаюсь, песням, которые меня трогают, и голосам, которые меня волнуют".

Отзывы о товаре Youn Sun Nah - Elles (5054197807954) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197807954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Youn Sun Nah
Альбом (сингл)
Elles
Жанр
Jazz
Трек-лист
Feeling Good, Cocoon, I’ve Seen That Face Before (Libertango), My Funny Valentine, White Rabbit, Sometimes I Feel Like A Motherless Child, Baltimore Oriole, Coisas Da Terra, La Foule, Killing Me Softly With His Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Удостоенная наград певица Юн Сун Нах объявила о своем новом альбоме "Elles", который будет выпущен на Warner Music Arts. Юн Сун Нах давно известна своими стилистическими интерпретациями творчества самых разных исполнителей - от Тома Уэйтса и Джими Хендрикса до Марвина Гэйя и Metallica. На альбоме "Elles" она привнесла свой неповторимый голос и уникальный взгляд на ряд песен, которые сформировали ее собственный трудноописуемый музыкальный подход и были известны таким исполнителям, как Бьорк, Сара Воан, Грейс Джонс, Роберта Флэк, Эдит Пиаф, Грейс Слик, Мария Жуан. Альбом открывается песней "Feeling Good", изначально написанной Лесли Брикуссом и Энтони Ньюли, но полностью вдохновленной новаторским исполнением Нины Симоне в 1965 году. впервые я услышал версию Нины Симоне "Feeling Good", когда учился в средней школе", - говорит Юн Сун Нах. "С того момента, как я решил изучать джаз, я постоянно слушал ее музыку. Нина Симон - это как шаман. Она не просто певица - она сама и есть музыка" альбом "Elles" был записан в начале этого года в Нью-Йорке с известным пианистом Джоном Коухердом (Брайан Блэйд, Кассандра Уилсон, Лизз Райт) и продюсером/музыкантом Томеком Мирновски и включает широкий спектр песен, написанных или интерпретированных известными исполнительницами, от проникновенных спиричуэлсов ("Sometimes I Feel Like A Motherless Child") и психоделических вех ("White Rabbit") до давно назревших версий "My Funny Valentine" и "Killing Me Softly With His Song" (последняя исполняется только с любовно охраняемой музыкальной шкатулкой). При поддержке тонкого, но изобретательного аккомпанемента Коухерда на различных клавишных, Юн Сун Нах переосмысливает старые и новые стандарты в своей обычной увлекательной манере и гарантирует, что гендерные и поколенческие границы будут преодолены с точностью, магией и актуальностью. "Я поняла, что большинство песен, которые я записывала на протяжении многих лет, были исполнены мужчинами", - говорит Юн Сун Нах. "Поэтому в этот раз я хотел отдать дань уважения женщинам-исполнительницам, которыми я давно восхищаюсь, песням, которые меня трогают, и голосам, которые меня волнуют".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Youn Sun Nah - Elles (5054197807954) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...