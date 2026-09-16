Miles Davis - Bitches Brew (55Th Anniversary) (194399825914) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miles Davis - Bitches Brew (55Th Anniversary) (194399825914) виниловая пластинка
Альбом Майлза Дэвиса остается образцом для джаз-фьюжена: Bitches Brew по-прежнему звучит опережая свое время и включает в себя «величайшую рок-н-ролльную группу, которую вы когда-либо слышали». Строго ограниченный тираж в 5000 пронумерованных копий: юбилейное издание Mobile Fidelity UltraDisc One-Step 180g 33RPM 2LP Set of 1970 Landmark Demands You Heed Davis’ Call to ‘Listen to This’. Аналоговый мастер 1/4" / 15 IPS в DSD 64, аналоговая консоль, нарезной станок. «Listen to This». Первоначальное рабочее название альбома Bitches Brew, это наставление и приглашение до сих пор остаются лучшим способом познакомиться с пластинкой, которая разрушила устоявшиеся стереотипы, изменила историю музыки и, спустя 55 лет, по-прежнему звучит намного опережая своё время. Bitches Brew, ставший образцом джаз-фьюжена, по праву входит в список 100 величайших альбомов всех времён практически всех значимых изданий. Сшитый из ярких красок, вуду-текстур и эфирных настроений, этот знаковый альбом 1970 года предстаёт с высочайшей детализацией и непревзойденным ощущением на двойном виниловом диске.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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