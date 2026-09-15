Jaco Pastorius - Truth, Liberty & Soul (Audiophile Edition) (0762765868881) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jaco Pastorius
Альбом (сингл)
Truth, Liberty & Soul
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 840 руб.
В наличии
Код товара: 665341
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17 840 руб.
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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765868881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jaco Pastorius
Альбом (сингл)
Truth, Liberty & Soul
Жанр
Jazz
Трек-лист
Invitation, Sophisticated Lady, Fannie Mae, Okonkole Y Trompa, Reza / Giant Steps (Medley), Mr. Fonebone, Soul Intro/ The Chicken
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jaco Pastorius - Truth, Liberty & Soul (Audiophile Edition) (0762765868881) виниловая пластинка
Очаровательная виниловая пластинка Jaco Pastorius / Truth, Liberty &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Soul (45 RPM, 2xHD Deluxe Series) (3LP) представляет собой сокровище для настоящих ценителей музыки. Этот альбом погрузит вас в мир потрясающих джазовых мелодий, исполненных виртуозно и с проникновенностью. Купить виниловую пластинку Jaco Pastorius / Truth, Liberty &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Soul (45 RPM, 2xHD Deluxe Series) (3LP) - это шанс обогатить свою коллекцию музыкальных произведений настоящим шедевром джазовой истории. Позвольте себе окунуться в мир гармонии и музыкального великолепия, наслаждаясь звучанием этого уникального издания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765868881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jaco Pastorius
Альбом (сингл)
Truth, Liberty & Soul
Жанр
Jazz
Трек-лист
Invitation, Sophisticated Lady, Fannie Mae, Okonkole Y Trompa, Reza / Giant Steps (Medley), Mr. Fonebone, Soul Intro/ The Chicken
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Очаровательная виниловая пластинка Jaco Pastorius / Truth, Liberty &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Soul (45 RPM, 2xHD Deluxe Series) (3LP) представляет собой сокровище для настоящих ценителей музыки. Этот альбом погрузит вас в мир потрясающих джазовых мелодий, исполненных виртуозно и с проникновенностью. Купить виниловую пластинку Jaco Pastorius / Truth, Liberty &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Soul (45 RPM, 2xHD Deluxe Series) (3LP) - это шанс обогатить свою коллекцию музыкальных произведений настоящим шедевром джазовой истории. Позвольте себе окунуться в мир гармонии и музыкального великолепия, наслаждаясь звучанием этого уникального издания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jaco Pastorius - Truth, Liberty & Soul (Audiophile Edition) (0762765868881) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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