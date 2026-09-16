Смеситель для ванны Hansgrohe Rebris E 72468670 матовый черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736172
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х19х14
Вес, кг.
1.2
Описание товара Смеситель для ванны Hansgrohe Rebris E 72468670 матовый черный
Смеситель для ванны Hansgrohe Rebris E 72468670 матовый черный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 990 руб.2498 руб. в СплитСмеситель для душа RedBlu by Damixa Palace Evo 2 322000000
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07000, хром
-
В наличииЦена 10 290 руб. 11 160 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL)
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 ...
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа встраиваемый Damixa Apollo 477500300 черный
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа Damixa Eclipse 2.0 482000300 черный
-
В наличииЦена 10 290 руб. 12 960 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром
-
В наличииЦена 10 390 руб.2598 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Palace Evo 2 3310000...
-
В наличииЦена 10 490 руб.2623 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Palace One 411000000
-
В наличииЦена 10 590 руб.2648 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy S F85B02100 хром
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин
Смеситель для ванны Hansgrohe Rebris E 72468670 матовый черный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Смеситель для ванны Hansgrohe Rebris E 72468670 матовый черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны Hansgrohe Rebris E 72468670 матовый черный