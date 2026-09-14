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Оперативная память Hynix DDR5 64GB RDIMM 4800Mbps купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Hynix DDR5 64GB RDIMM 4800Mbps

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Оперативная память Hynix DDR5 64GB RDIMM 4800Mbps
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
236 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733164
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Характеристики

Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
25

Описание товара Оперативная память Hynix DDR5 64GB RDIMM 4800Mbps

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для серверных платформ, рабочих станций начального уровня и специализированных ПК, предназначенных для развертывания виртуальных машин, работы с крупными базами данных или выполнения задач хранения данных. Объём в 64 ГБ делает его отличным решением для повышения общей ёмкости системы, где критична стабильность и возможность работы с большими массивами информации, а не экстремальные скорости для игр или тяжёлого рендеринга в реальном времени. Для домашнего и офисного использования такой модуль не подходит, так как рассчитан на совершенно иную платформу и задачи.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль DDR5 формата RDIMM (Registered DIMM). Ключевое отличие RDIMM от обычного небуферизованного (UDIMM) — наличие регистра-буфера, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы. Это позволяет устанавливать больше модулей большей ёмкости в сервер и обеспечивает повышенную стабильность, но добавляет небольшую задержку. Важно помнить, что RDIMM физически и электрически несовместимы со стандартными слотами для настольных ПК и ноутбуков и требуют соответствующей серверной платформы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает внушительным объёмом в 64 ГБ, что в серверной среде позволяет эффективно распределять ресурсы между множеством виртуальных сервисов или обрабатывать объёмные наборы данных без постоянной подкачки с диска. Частота 4800 МГц для DDR5 является базовой (JEDEC) и обеспечивает хорошую пропускную способность для большинства серверных задач, где важна надёжность и предсказуемость работы, а не пиковая производительность в синтетических тестах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Серверная память RDIMM, как правило, работает на стандартных настройках JEDEC, гарантирующих максимальную совместимость и стабильность в круглосуточном режиме. Она не поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, которые ориентированы на энтузиастов и геймеров. Напряжение и тайминги жёстко зафиксированы для соответствия строгим серверным спецификациям, а потенциал для ручного разгона отсутствует, так как это противоречит самой идее надёжной работы в дата-центре.

Совместимость с платформой

Модуль совместим исключительно с серверными материнскими платами и процессорами, которые поддерживают память типа DDR5 RDIMM. Это, как правило, платформы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC с соответствующим чипсетом. Перед покупкой необходимо тщательно сверить список поддерживаемой памяти (QVL) для вашей конкретной серверной материнской платы, чтобы гарантировать корректную работу. Установка в обычный десктопный компьютер с поддержкой DDR5 невозможна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Серверные модули RDIMM часто выпускаются в лаконичном форм-факторе без массивных радиаторов, поскольку в условиях серверной стойки охлаждение обеспечивается высокоскоростными системными вентиляторами, прогоняющими воздух через всю стойку. Внешний вид минималистичен, подсветка отсутствует, так как эстетика в серверных шкафах не имеет значения. Высота планки стандартна и не создаёт проблем при плотной компоновке модулей в серверных слотах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно. В серверных системах память обычно работает в многоканальных режимах (часто восьмиканальных на платформах EPYC/Xeon), что критически важно для раскрытия пропускной способности процессора. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули парами или группами в строгом соответствии с руководством к материнской плате. Расширение системы осуществляется добавлением идентичных модулей, желательно из одной партии, для обеспечения стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс — чёткое понимание, что это специализированный серверный модуль RDIMM, несовместимый с обычными настольными ПК, ноутбуками и рабочими станциями на базе Core i или Ryzen. Не пытайтесь установить его в неподдерживаемую систему. Убедитесь, что ваша серверная материнская плата поддерживает именно DDR5 RDIMM, а не LRDIMM или другое поколение памяти. Этот модуль — оптимальный выбор для админов, собирающих или апгрейдирующих сервер для виртуализации или файлового хранилища, где на первом месте стоит объём и надёжность, а не низкие тайминги или RGB-подсветка.

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Характеристики
Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для серверных платформ, рабочих станций начального уровня и специализированных ПК, предназначенных для развертывания виртуальных машин, работы с крупными базами данных или выполнения задач хранения данных. Объём в 64 ГБ делает его отличным решением для повышения общей ёмкости системы, где критична стабильность и возможность работы с большими массивами информации, а не экстремальные скорости для игр или тяжёлого рендеринга в реальном времени. Для домашнего и офисного использования такой модуль не подходит, так как рассчитан на совершенно иную платформу и задачи.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль DDR5 формата RDIMM (Registered DIMM). Ключевое отличие RDIMM от обычного небуферизованного (UDIMM) — наличие регистра-буфера, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы. Это позволяет устанавливать больше модулей большей ёмкости в сервер и обеспечивает повышенную стабильность, но добавляет небольшую задержку. Важно помнить, что RDIMM физически и электрически несовместимы со стандартными слотами для настольных ПК и ноутбуков и требуют соответствующей серверной платформы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает внушительным объёмом в 64 ГБ, что в серверной среде позволяет эффективно распределять ресурсы между множеством виртуальных сервисов или обрабатывать объёмные наборы данных без постоянной подкачки с диска. Частота 4800 МГц для DDR5 является базовой (JEDEC) и обеспечивает хорошую пропускную способность для большинства серверных задач, где важна надёжность и предсказуемость работы, а не пиковая производительность в синтетических тестах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Серверная память RDIMM, как правило, работает на стандартных настройках JEDEC, гарантирующих максимальную совместимость и стабильность в круглосуточном режиме. Она не поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, которые ориентированы на энтузиастов и геймеров. Напряжение и тайминги жёстко зафиксированы для соответствия строгим серверным спецификациям, а потенциал для ручного разгона отсутствует, так как это противоречит самой идее надёжной работы в дата-центре.

Совместимость с платформой

Модуль совместим исключительно с серверными материнскими платами и процессорами, которые поддерживают память типа DDR5 RDIMM. Это, как правило, платформы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC с соответствующим чипсетом. Перед покупкой необходимо тщательно сверить список поддерживаемой памяти (QVL) для вашей конкретной серверной материнской платы, чтобы гарантировать корректную работу. Установка в обычный десктопный компьютер с поддержкой DDR5 невозможна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Серверные модули RDIMM часто выпускаются в лаконичном форм-факторе без массивных радиаторов, поскольку в условиях серверной стойки охлаждение обеспечивается высокоскоростными системными вентиляторами, прогоняющими воздух через всю стойку. Внешний вид минималистичен, подсветка отсутствует, так как эстетика в серверных шкафах не имеет значения. Высота планки стандартна и не создаёт проблем при плотной компоновке модулей в серверных слотах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно. В серверных системах память обычно работает в многоканальных режимах (часто восьмиканальных на платформах EPYC/Xeon), что критически важно для раскрытия пропускной способности процессора. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули парами или группами в строгом соответствии с руководством к материнской плате. Расширение системы осуществляется добавлением идентичных модулей, желательно из одной партии, для обеспечения стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс — чёткое понимание, что это специализированный серверный модуль RDIMM, несовместимый с обычными настольными ПК, ноутбуками и рабочими станциями на базе Core i или Ryzen. Не пытайтесь установить его в неподдерживаемую систему. Убедитесь, что ваша серверная материнская плата поддерживает именно DDR5 RDIMM, а не LRDIMM или другое поколение памяти. Этот модуль — оптимальный выбор для админов, собирающих или апгрейдирующих сервер для виртуализации или файлового хранилища, где на первом месте стоит объём и надёжность, а не низкие тайминги или RGB-подсветка.

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