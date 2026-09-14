Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA (B)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA (B)
Видеорегистратор HiWatch — это высококачественное устройство для записи и хранения видеоданных, идеально подходящее для установки в системах видеонаблюдения. Данный видеорегистратор поддерживает 8 каналов записи, что позволяет одновременно подключать до 8 IP-камер, обеспечивая полное покрытие необходимой территории. Максимальный объем одного накопителя, который можно подключить, составляет 6 ТБ. Устройство поддерживает жесткие диски либо SSD с интерфейсом SATA, предоставляя широкие возможности для хранения больших объемов данных. При этом регистратор оснащен одним отсеком для накопителя, что делает его компактным и удобным в установке. Видеорегистратор поддерживает видеозапись в высоком разрешении 1920x1080, обеспечивая четкое и детализированное изображение. Максимальное число кадров при этом разрешении составляет 25 кадров в секунду, что гарантирует плавное и качественное видео. Для вывода изображения предусмотрены разъемы HDMI и VGA, что позволяет подключить видеорегистратор к различным видам мониторов или телевизоров. Это дает возможность легко настроить систему под ваши нужды и предпочтения. Дополнительно устройство оснащено двумя RCA-разъемами, двумя USB-портами для подключения периферийных устройств и одним Ethernet-портом для надежного сетевого соединения. Видеорегистратор HiWatch сочетает в себе надежность, функциональность и простоту использования, что делает его отличным выбором для видеонаблюдения как в небольших коммерческих, так и в частных объектах.
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