Тостер Smeg TSF03SSEU хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Тостер Smeg TSF03SSEU хром
Тостер SMEG TSF03SSEUМногофункциональный тостер в стиле ретро позволит поджарить сразу четыре ломтика хлеба. Теперь вы сможете приготовить завтрак для всей семьи еще быстрее. Даже если вкусы всех домочадцев отличаются, это не усложнит задачу – при помощи специальной ручки на панели управления производится выбор степени обжаривания. Тосты можно слегка подсушить, сделав хрустящими, или как следует подрумянить.При загрузке ломтиков хлеба специальные планки надежно фиксируют их внутри и размещают точно по центру. Никаких подгоревших краев или не прожаренных участков – тосты всегда выглядят идеально.Тостер умеет не только обжаривать хлеб. Он легко справляется с разморозкой сендвичей или других хлебобулочных изделий – достаточно нажать всего одну кнопку. Вы можете сразу же приготовить размороженный полуфабрикат, выбрав нужную степень поджаривания.Установив на корпусе специальную решетку, можно подогреть хлеб, булочки или холодные бутерброды, не поджаривая их.Функция «Багель» или обжаривание с одной стороны, подойдет для тех, кто любит хрустящий, но не пережаренный хлеб. Режим можно использовать при поджаривании булочек для гамбургеров, багетов, пончиков, лепешек, которые вы планируете затем намазать джемом или маслом. Все крошки скапливаются в специальном поддоне, который легко извлекается из корпуса.Эстетика и управление:Стиль 50-х годовТостер на 4 ломтикаАвтоматическая центровка ломтиковФункции: подогрев, размораживание, багель, отмена действияСъемный поддон из нержавеющей стали для сбора крошекНескользящие ножки
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 2 тоста, белые, черные
Теги товара: на 4 тоста, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 2 тоста, белые, черные
Теги товара: на 4 тоста, в металлическом корпусе
Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF03SSEU хром