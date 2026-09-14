John Coltrane - Blue Train (Blue) (8436563184277) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728219
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Характеристики
Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
20th Century Masterworks
Barcode
[8436563184277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Train Moment's Notice, East Bound, Locomotion, I'm Old Fashioned, Lazy Bird
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Colored Series
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Coltrane - Blue Train (Blue) (8436563184277) виниловая пластинка
Джон Уильям Колтрейн считается одной из самых влиятельных фигур в истории джаза. Но когда он впервые появился в конце 1940-х годов в оркестре Диззи Гиллеспи, никто бы не подумал, что этот застенчивый молодой человек лет двадцати с небольшим превратится в культового музыканта всего за десятилетие. Этот альбом представляет Джона Колтрейна на пике его сольной карьеры, хотя, конечно, в нём есть и более значимые произведения этого музыканта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
20th Century Masterworks
Barcode
[8436563184277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Train Moment's Notice, East Bound, Locomotion, I'm Old Fashioned, Lazy Bird
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Colored Series
Страна производитель
Испания
Джон Уильям Колтрейн считается одной из самых влиятельных фигур в истории джаза. Но когда он впервые появился в конце 1940-х годов в оркестре Диззи Гиллеспи, никто бы не подумал, что этот застенчивый молодой человек лет двадцати с небольшим превратится в культового музыканта всего за десятилетие. Этот альбом представляет Джона Колтрейна на пике его сольной карьеры, хотя, конечно, в нём есть и более значимые произведения этого музыканта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
John Coltrane - Blue Train (Blue) (8436563184277) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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