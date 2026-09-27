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Sabaton - Coat Of Arms (0727361354312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sabaton - Coat Of Arms (0727361354312) виниловая пластинка

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Sabaton - Coat Of Arms (0727361354312) виниловая пластинка - фото 1
Sabaton - Coat Of Arms (0727361354312) виниловая пластинка - фото 2
Sabaton - Coat Of Arms (0727361354312) виниловая пластинка - фото 3
Sabaton - Coat Of Arms (0727361354312) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Coat Of Arms
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sabaton - Coat Of Arms (0727361354312) виниловая пластинка - фото 1
  • Sabaton - Coat Of Arms (0727361354312) виниловая пластинка - фото 2
  • Sabaton - Coat Of Arms (0727361354312) виниловая пластинка - фото 3
  • Sabaton - Coat Of Arms (0727361354312) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728147
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sabaton - Coat Of Arms (0727361354312) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361354312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Coat Of Arms
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Coat Of Arms, Midway, Uprising, Screaming Eagles, The Final Solution, Aces In Exile, Saboteurs, Wehrmacht, White Death, Metal Ripper
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sabaton - Coat Of Arms (0727361354312) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coat Of Arms, Midway, Uprising, Screaming Eagles, The Final Solution, Aces In Exile, Saboteurs, Wehrmacht, White Death, Metal Ripper

Отзывы о товаре Sabaton - Coat Of Arms (0727361354312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361354312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Coat Of Arms
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Coat Of Arms, Midway, Uprising, Screaming Eagles, The Final Solution, Aces In Exile, Saboteurs, Wehrmacht, White Death, Metal Ripper
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coat Of Arms, Midway, Uprising, Screaming Eagles, The Final Solution, Aces In Exile, Saboteurs, Wehrmacht, White Death, Metal Ripper
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sabaton - Coat Of Arms (0727361354312) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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