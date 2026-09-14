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Мышь Razer DeathAdder V4 Pro черный (RZ01-05330100-R3G1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Razer DeathAdder V4 Pro черный (RZ01-05330100-R3G1)

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Мышь Razer DeathAdder V4 Pro черный (RZ01-05330100-R3G1) - фото 1
Мышь Razer DeathAdder V4 Pro черный (RZ01-05330100-R3G1) - фото 2
Мышь Razer DeathAdder V4 Pro черный (RZ01-05330100-R3G1) - фото 3
Мышь Razer DeathAdder V4 Pro черный (RZ01-05330100-R3G1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
45000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Razer DeathAdder V4 Pro черный (RZ01-05330100-R3G1) - фото 1
  • Мышь Razer DeathAdder V4 Pro черный (RZ01-05330100-R3G1) - фото 2
  • Мышь Razer DeathAdder V4 Pro черный (RZ01-05330100-R3G1) - фото 3
  • Мышь Razer DeathAdder V4 Pro черный (RZ01-05330100-R3G1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727633
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
45000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
44x128x68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
527

Описание товара Мышь Razer DeathAdder V4 Pro черный (RZ01-05330100-R3G1)

Игровая мышь Razer DeathAdder V4 Pro предназначена для точного управления в динамичных играх и киберспортивных задачах. Оснащена оптическим сенсором Focus Pro с максимальным разрешением до 45000 dpi, обеспечивающим высокую точность отслеживания и стабильную работу на разных поверхностях. Подключение осуществляется по беспроводному интерфейсу HyperSpeed 2.4 ГГц, также поддерживается проводной режим через USB. Лёгкий корпус массой около 56 г снижает нагрузку при длительном использовании. Конструкция предусматривает 6 кнопок, применяются оптические переключатели с увеличенным ресурсом. Поддерживается высокая частота опроса до 8000 Гц и длительная автономная работа до 150 часов в стандартном режиме.

Отзывы о товаре Мышь Razer DeathAdder V4 Pro черный (RZ01-05330100-R3G1)




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
45000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
44x128x68
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая мышь Razer DeathAdder V4 Pro предназначена для точного управления в динамичных играх и киберспортивных задачах. Оснащена оптическим сенсором Focus Pro с максимальным разрешением до 45000 dpi, обеспечивающим высокую точность отслеживания и стабильную работу на разных поверхностях. Подключение осуществляется по беспроводному интерфейсу HyperSpeed 2.4 ГГц, также поддерживается проводной режим через USB. Лёгкий корпус массой около 56 г снижает нагрузку при длительном использовании. Конструкция предусматривает 6 кнопок, применяются оптические переключатели с увеличенным ресурсом. Поддерживается высокая частота опроса до 8000 Гц и длительная автономная работа до 150 часов в стандартном режиме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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