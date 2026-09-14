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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
45000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727633
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Описание товара Мышь Razer DeathAdder V4 Pro черный (RZ01-05330100-R3G1)
Игровая мышь Razer DeathAdder V4 Pro предназначена для точного управления в динамичных играх и киберспортивных задачах. Оснащена оптическим сенсором Focus Pro с максимальным разрешением до 45000 dpi, обеспечивающим высокую точность отслеживания и стабильную работу на разных поверхностях. Подключение осуществляется по беспроводному интерфейсу HyperSpeed 2.4 ГГц, также поддерживается проводной режим через USB. Лёгкий корпус массой около 56 г снижает нагрузку при длительном использовании. Конструкция предусматривает 6 кнопок, применяются оптические переключатели с увеличенным ресурсом. Поддерживается высокая частота опроса до 8000 Гц и длительная автономная работа до 150 часов в стандартном режиме.
Игровая мышь Razer DeathAdder V4 Pro предназначена для точного управления в динамичных играх и киберспортивных задачах. Оснащена оптическим сенсором Focus Pro с максимальным разрешением до 45000 dpi, обеспечивающим высокую точность отслеживания и стабильную работу на разных поверхностях. Подключение осуществляется по беспроводному интерфейсу HyperSpeed 2.4 ГГц, также поддерживается проводной режим через USB. Лёгкий корпус массой около 56 г снижает нагрузку при длительном использовании. Конструкция предусматривает 6 кнопок, применяются оптические переключатели с увеличенным ресурсом. Поддерживается высокая частота опроса до 8000 Гц и длительная автономная работа до 150 часов в стандартном режиме.
Мышь Razer DeathAdder V4 Pro черный (RZ01-05330100-R3G1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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