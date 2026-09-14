Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), синяя
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Характеристики
Тип товара
Термокружка
Тип товара
термокружка
Цвет
черный, синий
Материал
металл, пластик
Закрытие
кнопка-клапан
Диаметр
64
Высота
26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
В наличии
Код товара: 727248
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1 210 руб.
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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Тип товара
термокружка
Комплектация
термокружка, документация, упаковка
Цвет
черный, синий
Материал
металл, пластик
Закрытие
кнопка-клапан
Диаметр
64
Высота
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х7х7
Вес, г.
520
Описание товара Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), синяя
Термос-кружка NMU-520 с увеличенным объёмом 520 мл. Кнопка-предохранитель на крышке блокирует замок для защиты от случайного открывания. Термос-кружка изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 18/8 (AISI 304).
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Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Тип товара
термокружка
Комплектация
термокружка, документация, упаковка
Цвет
черный, синий
Материал
металл, пластик
Закрытие
кнопка-клапан
Диаметр
64
Высота
26
Страна производитель
Китай
Термос-кружка NMU-520 с увеличенным объёмом 520 мл. Кнопка-предохранитель на крышке блокирует замок для защиты от случайного открывания. Термос-кружка изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 18/8 (AISI 304).
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Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), синяя - этот товар вы можете купить по цене 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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