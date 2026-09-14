Термокружка Biostal Crosstown (0,48 литра), белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
Тип товара
термокружка
Цвет
белый, серый
Материал
металл, пластик
Закрытие
клапан (+винтовое)
Диаметр
71
Высота
21.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
В наличии
Код товара: 727239
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 460 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Тип товара
термокружка
Комплектация
термокружка, документация, упаковка
Цвет
белый, серый
Материал
металл, пластик
Закрытие
клапан (+винтовое)
Диаметр
71
Высота
21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х8х8
Вес, г.
295
Описание товара Термокружка Biostal Crosstown (0,48 литра), белая
Термос-кружка NMR из высококачественной нержавеющей стали 18/8 (AISI 304) с кнопкой-предохранителем на крышке для блокировки случайного открывания, что гарантирует 100% герметичность. Крышка легко разбирается для мытья, поильная система не обжигает губы, когда вы пьёте. Форма термоса-кружки идеально помещается в автомобильный подстаканник.
Смотрите также: Термосы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 460 руб.365 руб. в СплитТермокружка Biostal Crosstown (0,48 литра), черная
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитТермос универсальный (для еды и напитков) Biostal (2 литра), ста...
-
В наличииЦена 2 600 руб.650 руб. в СплитТермос универсальный с ручкой, Biostal, 1л, титан
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитТермос универсальный с ручкой, Biostal, 1,2л, титан
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитТермос универсальный с ручкой, Biostal, 1,5л, титан
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитТермос универсальный с ручкой, Biostal, 1,8л, титан
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитТермос универсальный с ручкой, Biostal, 2л, титан
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитТермос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Тип товара
термокружка
Комплектация
термокружка, документация, упаковка
Цвет
белый, серый
Материал
металл, пластик
Закрытие
клапан (+винтовое)
Диаметр
71
Высота
21.5
Страна производитель
Китай
Термос-кружка NMR из высококачественной нержавеющей стали 18/8 (AISI 304) с кнопкой-предохранителем на крышке для блокировки случайного открывания, что гарантирует 100% герметичность. Крышка легко разбирается для мытья, поильная система не обжигает губы, когда вы пьёте. Форма термоса-кружки идеально помещается в автомобильный подстаканник.
Смотрите также: Термосы
Смотрите также: Термосы
Термокружка Biostal Crosstown (0,48 литра), белая – стоимость товара 1460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термокружка Biostal Crosstown (0,48 литра), белая