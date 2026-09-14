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Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами

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Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 1
Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 2
Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 3
Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 4
Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 5
Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 6
Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 7
Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 8
Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
Тип товара
термос
Цвет
черный, сталь
Материал
металл, пластик
Закрытие
крышка
Диаметр
138
Высота
25
  • Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 1
  • Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 2
  • Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 3
  • Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 4
  • Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 5
  • Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 6
  • Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 7
  • Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 8
  • Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727251
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами
3 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Тип товара
термос
Комплектация
термос, 3 контейнера для еды, документация, упаковка
Цвет
черный, сталь
Материал
металл, пластик
Закрытие
крышка
Ручка
Да
Диаметр
138
Высота
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х15
Вес, кг.
1.03

Описание товара Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами

Контейнеры изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/8 и предназначены для хранения горячей и холодной пищи, овощей и фруктов. NR-1800-3 с тремя контейнерами (500 мл + 240 мл + 240 мл)



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Отзывы о товаре Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Тип товара
термос
Комплектация
термос, 3 контейнера для еды, документация, упаковка
Цвет
черный, сталь
Материал
металл, пластик
Закрытие
крышка
Ручка
Да
Диаметр
138
Высота
25
Страна производитель
Китай
Описание
Контейнеры изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/8 и предназначены для хранения горячей и холодной пищи, овощей и фруктов. NR-1800-3 с тремя контейнерами (500 мл + 240 мл + 240 мл)


Смотрите также: Термосы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - по цене 3750 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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