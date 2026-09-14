Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь
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Характеристики
Тип товара
термокружка
Цвет
серебристый
Закрытие
крышка
Диаметр
70
Высота
18.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
В наличии
Код товара: 727231
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1 360 руб.
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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
термокружка
Цвет
серебристый
Закрытие
крышка
Карабин
Нет
Плечевой ремень
нет
Ручка
нет
USB-подогрев
Нет
Чехол в комплекте
нет
Диаметр
70
Высота
18.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х8
Вес, г.
295
Описание товара Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь
термокружка, 0.4 л, до 8 ч, колба: сталь, корпус: сталь, цвет серебристый
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Бренд
BIOSTAL
Тип товара
термокружка
Цвет
серебристый
Закрытие
крышка
Карабин
Нет
Плечевой ремень
нет
Ручка
нет
USB-подогрев
Нет
Чехол в комплекте
нет
Диаметр
70
Высота
18.3
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Страна производитель
Китай
термокружка, 0.4 л, до 8 ч, колба: сталь, корпус: сталь, цвет серебристый
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Термокружка Biostal Crosstown (0,4 литра), сталь - стоимость товара 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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