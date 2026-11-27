Michel Legrand - I Love Jazz (3596973665263) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Michel Legrand
Альбом (сингл)
I Love Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
В наличии
Код товара: 727064
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 850 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973665263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Michel Legrand
Альбом (сингл)
I Love Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Michel Legrand 'Round Midnight, Michel Legrand Stompin' At The Savoy, Michel Legrand Blue And Sentimental, Michel Legrand Django, Michel Legrand And His Orchestra Caravan, Michel Legrand And His Orchestra Smoke Gets In Your Eyes, Michel Legrand And His Orchestra Mademoiselle De Paris, Michel Legrand And His Orchestra La Vie En Rose, Michel Legrand And His Orchestra I Love Paris, Michel Legrand And His Orchestra The Song From Moulin Rouge, Michel Legrand And His Orchestra Yesterdays, Michel Legra
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michel Legrand - I Love Jazz (3596973665263) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Michel Legrand 'Round Midnight, Michel Legrand Stompin' At The Savoy, Michel Legrand Blue And Sentimental, Michel Legrand Django, Michel Legrand And His Orchestra Caravan, Michel Legrand And His Orchestra Smoke Gets In Your Eyes, Michel Legrand And His Orchestra Mademoiselle De Paris, Michel Legrand And His Orchestra La Vie En Rose, Michel Legrand And His Orchestra I Love Paris, Michel Legrand And His Orchestra The Song From Moulin Rouge, Michel Legrand And His Orchestra Yesterdays, Michel Legrand And His Orchestra Old Devil Moon, Michel Legrand And His Orchestra Perfida
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитRay Charles - Soul Genius (3596973672766) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитMarilyn Monroe - I Wanna Be Loved By You (3596973402363) винилов...
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) ви...
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитJim James & Teddy Abrams - The Order Of Nature (0602508058219) в...
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитThe Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) вини...
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитK.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) винил...
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитOrnette Coleman - Shape Of Jazz To Come (9003829977127) винилова...
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитBonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитNight Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитSlaegt - Goddess (0194399840115) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитSpiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитMass Worship - Portal Tombs (0194398537719) виниловая пластинка
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973665263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Michel Legrand
Альбом (сингл)
I Love Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Michel Legrand 'Round Midnight, Michel Legrand Stompin' At The Savoy, Michel Legrand Blue And Sentimental, Michel Legrand Django, Michel Legrand And His Orchestra Caravan, Michel Legrand And His Orchestra Smoke Gets In Your Eyes, Michel Legrand And His Orchestra Mademoiselle De Paris, Michel Legrand And His Orchestra La Vie En Rose, Michel Legrand And His Orchestra I Love Paris, Michel Legrand And His Orchestra The Song From Moulin Rouge, Michel Legrand And His Orchestra Yesterdays, Michel Legra
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Michel Legrand 'Round Midnight, Michel Legrand Stompin' At The Savoy, Michel Legrand Blue And Sentimental, Michel Legrand Django, Michel Legrand And His Orchestra Caravan, Michel Legrand And His Orchestra Smoke Gets In Your Eyes, Michel Legrand And His Orchestra Mademoiselle De Paris, Michel Legrand And His Orchestra La Vie En Rose, Michel Legrand And His Orchestra I Love Paris, Michel Legrand And His Orchestra The Song From Moulin Rouge, Michel Legrand And His Orchestra Yesterdays, Michel Legrand And His Orchestra Old Devil Moon, Michel Legrand And His Orchestra Perfida
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Michel Legrand - I Love Jazz (3596973665263) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 1850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Michel Legrand - I Love Jazz (3596973665263) виниловая пластинка