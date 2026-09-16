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OST - Men (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083182379) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Men (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083182379) виниловая пластинка

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OST - Men (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083182379) виниловая пластинка - фото 1
OST - Men (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083182379) виниловая пластинка - фото 2
OST - Men (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083182379) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Men
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Men (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083182379) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Men (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083182379) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Men (Geoff Barrow &amp; Ben Salisbury) (5051083182379) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726871
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Men (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083182379) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
invada
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Invada
Barcode
[5051083182379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Men
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Pastorale, Impaled, A Country Walk, Tunnel Escape, The Green Man, Fuck This, The Church, Runaway / Crash, The Tip Of The Blade, Brute Blood, Hide And Seek, Birth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Men (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083182379) виниловая пластинка

Музыка Бена Солсбери и Джеффа Барроу к фильму Алекса Гарланда «Мужчины» теперь доступна на виниле после ранее выпущенного в цифровом формате. Солсбери и Барроу создали тревожную, завораживающую, вокальную музыку. Доступна на полупрозрачном зеленом или черном виниле, в роскошном конверте с корешком и картой для цифровой загрузки в комплекте. Солсбери и Барроу написали музыку к предыдущим работам Гарланда — «Ex Machina», «Annihilation» и «Devs». Они также известны своей работой с Беном Уитли, Archive 81, саундтреками к «Черному зеркалу» и HANNA, а также своим электронным альбомом DROKK: Music. Inspired By Mega-City One. Фильм «Мужчины», сценарий и режиссура которого принадлежат Алексу Гарланду, включает в себя Джесси Бакли, Рори Киннера, номинированного на премию «Эмми» Паапу Эссиеду и Гейл Ранкин.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Men (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083182379) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
invada
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Invada
Barcode
[5051083182379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Men
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Pastorale, Impaled, A Country Walk, Tunnel Escape, The Green Man, Fuck This, The Church, Runaway / Crash, The Tip Of The Blade, Brute Blood, Hide And Seek, Birth
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Описание
Музыка Бена Солсбери и Джеффа Барроу к фильму Алекса Гарланда «Мужчины» теперь доступна на виниле после ранее выпущенного в цифровом формате. Солсбери и Барроу создали тревожную, завораживающую, вокальную музыку. Доступна на полупрозрачном зеленом или черном виниле, в роскошном конверте с корешком и картой для цифровой загрузки в комплекте. Солсбери и Барроу написали музыку к предыдущим работам Гарланда — «Ex Machina», «Annihilation» и «Devs». Они также известны своей работой с Беном Уитли, Archive 81, саундтреками к «Черному зеркалу» и HANNA, а также своим электронным альбомом DROKK: Music. Inspired By Mega-City One. Фильм «Мужчины», сценарий и режиссура которого принадлежат Алексу Гарланду, включает в себя Джесси Бакли, Рори Киннера, номинированного на премию «Эмми» Паапу Эссиеду и Гейл Ранкин.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Men (Geoff Barrow & Ben Salisbury) (5051083182379) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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