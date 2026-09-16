Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS)
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
1.2
Клеммы
F1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726667
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
1.2
Клеммы
F1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
530
Описание товара Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS)
Аккумуляторная батарея для ИБП ExeGate DTM 12012 изготовлена по технологии AMG, благодаря чему отличается низким внутренним сопротивлением и подходит для эксплуатации в буферном режиме постоянного подзаряда. Данная модель обладает емкостью на уровне 1.2 А*ч и напряжением 12 В. Аккумуляторная батарея ExeGate DTM 12012 выполнена в прочном пластиковом корпусе и имеет герметичную конструкцию, поэтому предотвращает утечку топлива. Особенностью данной модели являются утолщенные пластины из очищенного свинца, благодаря чему батарея отличается увеличенным ресурсом службы в пределах 6 лет.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Аккумуляторная батарея для ИБП ExeGate DTM 12012 изготовлена по технологии AMG, благодаря чему отличается низким внутренним сопротивлением и подходит для эксплуатации в буферном режиме постоянного подзаряда. Данная модель обладает емкостью на уровне 1.2 А*ч и напряжением 12 В. Аккумуляторная батарея ExeGate DTM 12012 выполнена в прочном пластиковом корпусе и имеет герметичную конструкцию, поэтому предотвращает утечку топлива. Особенностью данной модели являются утолщенные пластины из очищенного свинца, благодаря чему батарея отличается увеличенным ресурсом службы в пределах 6 лет.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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