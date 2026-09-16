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Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS)

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Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS) - фото 1
Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS) - фото 2
Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS) - фото 3
Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS) - фото 4
Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS) - фото 5
Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
1.2
Клеммы
F1
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS) - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS) - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS) - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS) - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS) - фото 5
  • Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726667
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
1.2
Клеммы
F1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
530

Описание товара Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS)

Аккумуляторная батарея для ИБП ExeGate DTM 12012 изготовлена по технологии AMG, благодаря чему отличается низким внутренним сопротивлением и подходит для эксплуатации в буферном режиме постоянного подзаряда. Данная модель обладает емкостью на уровне 1.2 А*ч и напряжением 12 В. Аккумуляторная батарея ExeGate DTM 12012 выполнена в прочном пластиковом корпусе и имеет герметичную конструкцию, поэтому предотвращает утечку топлива. Особенностью данной модели являются утолщенные пластины из очищенного свинца, благодаря чему батарея отличается увеличенным ресурсом службы в пределах 6 лет.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate DTM 12012 (EX282956RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
1.2
Клеммы
F1
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП ExeGate DTM 12012 изготовлена по технологии AMG, благодаря чему отличается низким внутренним сопротивлением и подходит для эксплуатации в буферном режиме постоянного подзаряда. Данная модель обладает емкостью на уровне 1.2 А*ч и напряжением 12 В. Аккумуляторная батарея ExeGate DTM 12012 выполнена в прочном пластиковом корпусе и имеет герметичную конструкцию, поэтому предотвращает утечку топлива. Особенностью данной модели являются утолщенные пластины из очищенного свинца, благодаря чему батарея отличается увеличенным ресурсом службы в пределах 6 лет.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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