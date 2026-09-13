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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724800
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Описание товара Картридж WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black (C13T944140)
Контейнер Epson T9441 L (C13T944140) — это оригинальный расходный материал (OEM) нового поколения, разработанный для скоростных бизнес-принтеров корпоративного класса. Вместо жесткого пластикового бокса здесь используется инновационная архитектура мягкого фольгированного пакета, который вставляется в выдвижной лоток МФУ. Такая конструкция гарантирует герметичность, точную подачу краски без воздушных пробок и максимальное использование чернил до последней капли. Использование оригинального пигмента защищает дюзы стационарной печатающей головки PrecisionCore от засыхания, обеспечивая стабильную работу оборудования при высоких ежедневных нагрузках
Контейнер Epson T9441 L (C13T944140) — это оригинальный расходный материал (OEM) нового поколения, разработанный для скоростных бизнес-принтеров корпоративного класса. Вместо жесткого пластикового бокса здесь используется инновационная архитектура мягкого фольгированного пакета, который вставляется в выдвижной лоток МФУ. Такая конструкция гарантирует герметичность, точную подачу краски без воздушных пробок и максимальное использование чернил до последней капли. Использование оригинального пигмента защищает дюзы стационарной печатающей головки PrecisionCore от засыхания, обеспечивая стабильную работу оборудования при высоких ежедневных нагрузках
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