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Картридж WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black (C13T944140) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black (C13T944140)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724800
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
3000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х11х4
Вес, г.
200

Описание товара Картридж WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black (C13T944140)

Контейнер Epson T9441 L (C13T944140) — это оригинальный расходный материал (OEM) нового поколения, разработанный для скоростных бизнес-принтеров корпоративного класса. Вместо жесткого пластикового бокса здесь используется инновационная архитектура мягкого фольгированного пакета, который вставляется в выдвижной лоток МФУ. Такая конструкция гарантирует герметичность, точную подачу краски без воздушных пробок и максимальное использование чернил до последней капли. Использование оригинального пигмента защищает дюзы стационарной печатающей головки PrecisionCore от засыхания, обеспечивая стабильную работу оборудования при высоких ежедневных нагрузках

Отзывы о товаре Картридж WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black (C13T944140)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
3000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Контейнер Epson T9441 L (C13T944140) — это оригинальный расходный материал (OEM) нового поколения, разработанный для скоростных бизнес-принтеров корпоративного класса. Вместо жесткого пластикового бокса здесь используется инновационная архитектура мягкого фольгированного пакета, который вставляется в выдвижной лоток МФУ. Такая конструкция гарантирует герметичность, точную подачу краски без воздушных пробок и максимальное использование чернил до последней капли. Использование оригинального пигмента защищает дюзы стационарной печатающей головки PrecisionCore от засыхания, обеспечивая стабильную работу оборудования при высоких ежедневных нагрузках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black (C13T944140) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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